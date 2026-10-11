صادق قلمکاری، مدیر نوشت‌افزار «کتیبه قلم»، با اشاره به چالش موجود در تولید دفتر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: چالشی که در زمینه تولید دفتر با آن مواجه هستیم، عدم ثبات قیمت‌هاست؛ به‌طوری‌که حتی در فاصله زمانی کوتاه هم نمی‌توان به قیمتی که اعلام می‌شود، اعتماد کرد. این نوسانات مداوم قیمت، مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی، تولیدکننده نمی‌تواند با اطمینان درباره هزینه‌های تولید تصمیم‌گیری کند و برای ادامه فعالیت خود برنامه مشخصی داشته باشد.

قلمکاری، کیفیت پایین کاغذ ایرانی را تنها علت استفاده از کاغذ وارداتی در تولید دفتر خواند و گفت: مشکل دیگری که با آن مواجه هستیم، کیفیت کاغذهای تولید داخل است. کیفیت کاغذها به‌هیچ‌وجه مانند سال‌های گذشته نیست و در حال حاضر، با افت قابل توجه کیفیت کاغذ مواجه هستیم. به همین دلیل، ما تمام محصولاتمان را با کاغذ وارداتی تولید می‌کنیم.

مدیر نوشت‌افزار «کتیبه قلم»، افزود: یکی از مشکلات کاغذهای داخلی، رنگ آن‌هاست که معمولاً به رنگ‌های نخودی و کرم متمایل است. این مسئله باعث می‌شود مدارس این نوع کاغذها را تأیید نکنند. به‌ویژه برای دانش‌آموزان مقطع دبستان که هنوز با مداد می‌نویسند، کیفیت کاغذ اهمیت زیادی دارد؛ زیرا این دانش‌آموزان هنگام نوشتن، ممکن است نوشته‌های خود را چند بار پاک کنند و بعد از یکی دو بار پاک کردن، احتمال پاره شدن کاغذ وجود دارد.

او ادامه داد: به همین دلیل، حتی اگر تولیدکننده از کاغذ داخلی برای تولید دفتر استفاده کند، مدارس ممکن است اجازه استفاده از این محصولات را به دانش‌آموزان ندهند. بنابراین، موضوع فقط رنگ کاغذ نیست، بلکه کیفیت، گرماژ و لطافت آن نیز اهمیت دارد.

قلمکاری، با اشاره به نوسان مدام قیمت کاغذ بیان کرد: قیمت کاغذ نیز به‌شدت افزایش پیدا کرده است. اگر قیمت‌ها را با پیش از شروع جنگ، مقایسه کنیم، می‌توان گفت قیمت کاغذ تا امروز حدود سه‌ونیم تا چهار برابر افزایش پیدا کرده. این افزایش قیمت، در کنار دشواری تأمین مواد اولیه و نوسانات مداوم بازار، فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد می‌کند.

مدیر نوشت‌افزار «کتیبه قلم»، افزود: برای مثال، ما قیمتی را به همکاران، دوستان و فروشگاه‌ها اعلام می‌کنیم و بر همان اساس برای تولید محصولات برنامه‌ریزی می‌کنیم؛ اما زمانی که می‌خواهیم وارد مرحله تولید شویم، دوباره با تغییر قیمت‌ها مواجه می‌شویم. در نتیجه، ناچار می‌شویم قیمت‌های اعلام‌شده را تغییر دهیم.