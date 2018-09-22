عاملان قتل پس از ۹ سال فرار شناسایی و دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار خلیل واعظی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: روز اول مهرماه سال ۸۸ دو نفر سارق به قصد سرقت یک محموله برنج در محور بوشهر- برازجان با سلاح سرد(چاقو) با راننده کشنده تریلی درگیر می‌شوند که با مقاومت راننده خودرو، سارقان با چاقو وی را مجروح کرده و متواری شوند.

وی بیان کرد: راننده تریلی سریعا توسط مردم به بیمارستان شهید گنجی برازجان منتقل می شود که متاسفانه به علت جراحت شدید فوت می کند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به تلاش کارآگاهان پلیس برای شناسایی این افراد، گفت: با انجام اقدامات دقیق اطلاعاتی و مطالعه همه جزئیات پرونده هویت یکی از عاملان قتل به نام «ر- ب» که هیچگونه سرنخی از خود به جای نگذاشته بود، شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه در شهر بوشهر توسط ماموران اداره مبارزه با جرائم جنایی دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد.

سردار واعظی خاطرنشان کرد: این فرد در تحقیقات به عمل آمده و ارایه مدارک و مستندات، به قتل «م- ز» با همدستی فردی دیگر با استفاده از سلاح سرد (چاقو) به انگیزه سرقت محموله برنج اعتراف کرد.

سردار واعظی تصریح کرد: یکی دیگر از متهمان به هویت «ح- د» با توجه به دستگیری همدست خود قصد فرار و خروج از کشور از طریق مرز هوایی را داشت که بلافاصله با همکاری پلیس آگاهی و پلیس امنیت عمومی ناجا، در فرودگاه دستگیر و به پلیس آگاهی استان بوشهر منتقل شد.