افزایش اشتغال با تخفیف ۲۰ درصدی حق بیمه کارفرما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، حسین ساروخانی افزود: تا دو سال گذشته مشوق هایی برای جذب نیرو در بخش کارفرمایی در نظر گرفته شده بود مانند بند « واو» ماده ۸۰­ که در برنامه ششم توسعه حذف و طرح کارورزی ماده ۱۴ جایگزین آن شد.

وی اضافه کرد: مشکل اینجاست که در ماده ۱۴ ، دولت تخفیف ۲۰درصدی در حق بیمه کارفرما در جذب نیروی کار لیسانس به بالا محدود کرده است در حالی که ما در بحث کارفرمایی برای تکنسین ها و دیپلمه ها موقعیت های جذب نیرو و ایجاد اشتغال داریم.

ساروخانی گفت: در شرایط فعلی که فضای اقتصادی کشور دچار چالش شده دولت باید با فراگیر کردن تخفیف حق بیمه سهم کارفرما برای جذب نیرو، در ایجاد­ اشتغال کمک کند، ضمن این که کارفرمایان ­از محدودیت تخفیف حق بیمه برای جذب فارغ التحصیلان لیسانس به بالا استقبال آنچنانی نکردند.

وی افزود: مشکل دیگر در بحث کاریابی این است که در برنامه ریزی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همکاران ما در مراکز مشاوره ای شغلی و کاریابی که نقش تسهیل گری در حوزه خدمات اشتغال دارند، طوری کم توجهی شده که این همکاران در آستانه ورشکستگی قرار دارند و به تبع آن،­ رابطه بین کارگر و کارفرما­ که ­می بایست در این مراکز ایجاد می شد کاهش یافته است.