افزایش اشتغال با تخفیف ۲۰ درصدی حق بیمه کارفرما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، حسین ساروخانی افزود: تا دو سال گذشته مشوق هایی برای جذب نیرو در بخش کارفرمایی در نظر گرفته شده بود مانند بند « واو» ماده ۸۰ که در برنامه ششم توسعه حذف و طرح کارورزی ماده ۱۴ جایگزین آن شد.
وی اضافه کرد: مشکل اینجاست که در ماده ۱۴ ، دولت تخفیف ۲۰درصدی در حق بیمه کارفرما در جذب نیروی کار لیسانس به بالا محدود کرده است در حالی که ما در بحث کارفرمایی برای تکنسین ها و دیپلمه ها موقعیت های جذب نیرو و ایجاد اشتغال داریم.
ساروخانی گفت: در شرایط فعلی که فضای اقتصادی کشور دچار چالش شده دولت باید با فراگیر کردن تخفیف حق بیمه سهم کارفرما برای جذب نیرو، در ایجاد اشتغال کمک کند، ضمن این که کارفرمایان از محدودیت تخفیف حق بیمه برای جذب فارغ التحصیلان لیسانس به بالا استقبال آنچنانی نکردند.
وی افزود: مشکل دیگر در بحث کاریابی این است که در برنامه ریزی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همکاران ما در مراکز مشاوره ای شغلی و کاریابی که نقش تسهیل گری در حوزه خدمات اشتغال دارند، طوری کم توجهی شده که این همکاران در آستانه ورشکستگی قرار دارند و به تبع آن، رابطه بین کارگر و کارفرما که می بایست در این مراکز ایجاد می شد کاهش یافته است.
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