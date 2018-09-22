جزییات نشست امروز حزب الدعوه عراق با حضور العبادی و مالکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، یک منبع سیاسی عراقی از مصالحه حیدر العبادی نخست وزیر عراق با رهبران حزب الدعوه که وی به آن وابسته است خبر داد.

این منبع به روسیاالیوم گفت: در نشست حزب الدعوه که در مقر این حزب با حضور العبادی و نوری مالکی و دیگر رهبران حزب الدعوه برگزار شد، درباره مشارکت حزب با هیات گفتگوکننده واحد در روند تشکیل دولت آتی عراق توافق شد.

به گفته این منبع العبادی با مالکی و دیگر رهبران پس از دوره ای از تنش و بحران میان آنها آشتی کرده است.

از سوی دیگر حزب الدعوه با صدور بیانیه ای با اشاره به نشست امروز اعلام کرد: حاضران بر اهمیت پشت سرگذاشتن اختلاف نظرها داخل حزب تاکید کردند و آنرا عاملی برای تقویت وحدت موضع سیاسی آن دانستند. در این نشست درباره راههای از بین بردن موانع تاکید شد و اهمیت گشودن افقهای همکاری میان گروههای سیاسی برای موفقیت تشکیل کابینه همسو با توصیه های مرجعیت و براساس قانون اساسی و با هدف برآورده کردن خواسته های ملت در مبارزه با فساد و اعمال قانون و فراهم آوردن فرصت های شغلی برای مردم به ویژه طبقات محروم مورد تاکید قرار گرفت.

در این بیانیه آمده است: در این نشست بر ضرورت برگزاری کنگره عمومی حزب در اسرع وقت تاکید شد.

این در حالی است که علی السنید از رهبران ائتلاف النصر به رهبری حیدر العبادی اعلام کرد: العبادی در معرض فشاری از سوی حزب الدعوه برای ادغام النصر با ائتلاف قانون قرار نگرفته است. العبادی روابط حسنه و خوبی با همه رهبران الدعوه دارد. در این نشست به موضوع نامزدی احدی برای پست نخست وزیری پرداخته نشد.

عباس الموسوی سخنگوی ائتلاف دولت قانون نیز گفت: در این نشست درباره نامزدی فرد خاصی برای نخست وزیری بحث و گفتگو نشده است.