به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، موسسه اعتباردهی بین‌المللی فیتچ، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۹ را کاهش داد. این موسسه اعلام کرد که بدتر شدن مناقشات تجاری بین آمریکا و چین در پشت پرده این تصمیم‌گیری بوده است.

طبق اعلام موسسه فینچ، سیاست‌گذاری‌های محافظه‌کارانه دولت آمریکا حالا به نقطه‌ای رسیده است که عملا بر مولفه‌های رشد اقتصادی قدرتمند جهان تاثیر منفی می‌گذارد.

اقتصاددان برتر فیتچ، برایان کولتون، می‌گوید: جنگ تجاری حالا یک واقعیت است. تعرفه‌های اخیر آمریکا بر ۲۰۰ میلیارد دلار از واردات چین، تاثیر بزرگی بر رشد اقتصادی جهان خواهد داشت و حتی با وجود اینکه ما در پیش‌بینی چشم‌انداز رشد اقتصادی جهانی خود تاثیر تعرفه‌های ۲۵ درصدی را هم لحاظ کرده بودیم، اما ریسک‌های رو به پایینی که متوجه پیش‌بینی رشد اقتصادی جهانی ما می‌شوند هم افزایش یافته‌اند.

در این گزارش میزان رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۹، با اشاره به تنش‌های تجاری، به ۶.۱ درصد کاهش داده شده است و پیش‌بینی میزان رشد اقتصادی جهان در این سال هم به ۳.۱ درصد تقلیل یافته است.

رشد اقتصادی جهان در بازه زمانی نزدیک، همچنان قدرتمند باقی ماند؛ پیش‌بینی شده است که رشد اقتصادی جهان امسال به ۳.۳ درصد برسد که نسبت به مقدار ۳.۲ درصدی سال ۲۰۱۷، ارتقا یافته است.

در این گزارش آمده است که کند شدن رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۹ با تغییر مهمی در سیاست‌های مالی جهانی همراه خواهد بود.