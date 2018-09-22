پیام تسلیت وزیر کشور جمهوری آذربایجان به همتای ایرانی خود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ رامیل اوسوپ اف وزیر کشور جمهوری آذربایجان در پیامی خطاب به دکتر رحمانی فضلیوقوع حادثه تروریستی در شهر اهواز را تسلیت گفت.
در متن این پیام آمده است: خبر وقوع حادثه تروریستی در شهر اهواز در جنوب ایران در زمان برگزاری رژه نظامی که در نتیجه آن چند نفر جان خود را از دست دادند، موجب تاثر و اندوه فراوان گردید. از این حادثه بسیار متاسف شده و بلیه تروریسم را در کلیه اشکال و نمادهای آن بشدت محکوم می نماییم. در این واقعه خونین شریک درد شما هستیم و به جنابعالی و خانواده ها و نزدیکان قربانیان حادثه از صمیم قلب تسلیت گفته و برای مجروحین آرزوی شفای عاجل داریم.
نظر شما