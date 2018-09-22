چراغ سبز برای ورزش های آبی اروند

خبرگزاری مهر - گروه استان ها- سیده فاطمه هلالات؛ کیلومترها مسیر آبی، کشتی های پهلو گرفته در کنار ساحل، لنج های چوبی و رنگی صیادی که هر از گاهی در پهنه کارون تردد می کنند و صدای قایق های موتوری که صفحه مسطح آب را می شکافت تا کارون آرام را مواج کند؛ این ها همه تصویری از طبیعت زیبا در خرمشهر و مینوشهر و آبادان است که آب جاری در میانه این شهرهای کهن رها کرده است. مسیر آبی که به دریا ختم می شود اما در طول راه می تواند اقتصادی را متحول کند.

بحث گردشگری در خرمشهر و آبادان چند سالی هست که با قرار گرفتن در محدوده مناطق آزاد کشور تحت عنوان منطقه آزاد اروند بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفته است و طبق دستورالعمل های مناطق آزاد توسعه صنعت توریسم باید به عنوان یکی از درآمد زاترین صنایع فعال جهان دنبال شود.

ظرفیت های آبی و دریایی این روزها یکی از محورهای مهم توسعه صنعت توریسم در جهان است و کشورهای دارای جاذبه های آبی، گردشگران بیشتری را به خود جذب می کنند. طبق نظر صاحب نظران از آنجا که در منطقه آزاد اروند نیز سه رودخانه کارون، اروند و بهمنشیر جریان دارد توجه به گردشگری آبی می باید در اولویت های اقدامات مسئولان منطقه در مسیر توسعه گردشگری این منطقه آزاد قرار داشته باشد.

انتظاری که مسئولان منطقه از جمله مدیران سازمان منطقه آزاد اروند نیز آن را پذیرفته و از وجود برنامه هایی در این زمینه سخن گفته اند.

۱۴ میلیارد سرمایه گذاری

یکی از مهمترین شاخه های جذب توریسم آبی توسعه ورزش های آبی است. ورزش هایی که هیجان و نشاط را همزمان با استفاده از زیبایی های خدادادی آب ها به علاقمندان این نوع ورزش ها هدیه می کند.

فروردین سال ۹۵ بود که نخستین دوره مسابقات انتخابی تیم ملی جت اسکی به میزبانی منطقه آزاد اروند در رودخانه کارون خرمشهر برگزار شد. در پی برگزاری این رویداد ورزشی، سید علی طباطبایی مسئول تربیت بدنی وقت سازمان منطقه آزاد اروند در گفت و گویی رسانه ای، توسعه سرمایه گذاری در بخش ورزش های آبی با مشارکت بخش خصوصی و راه اندازی پایگاه ورزشی و اماکن تفریحی آبی را اولویت برنامه های این سازمان معرفی می کند.

وی، میزان سرمایه گذاری پیش بینی شده برای توسعه ورزش های آبی در این منطقه را حدود ۱۴ میلیارد ریال اعلام می کند و توضیح می دهد: حجم سرمایه گذاری ورزش های آبی در آبادان شش تا هفت میلیارد ریال است و به همین میزان در خرمشهر نیز با مشارکت منطقه آزاد اروند در مرحله نخست سرمایه گذاری خواهد شد.

ایجاد زیرساخت های ورزش های آبی در اروند

قایق سواری، جت اسکی، جت بوت نمونه ای از ورزش های آبی هستند که حداقل مورد نیاز برای راه اندازی این رشته های ورزشی در یک منطقه وجود بسترهای آبی و ایجاد زیرساخت است. سال گذشته نخستین اسکله تفریحی خرمشهر بر روی رودخانه کارون، ساخته و به منظور توسعه ورزش های آبی، افتتاح شد و در ۲۷ مرداد امسال نیز اسکله ورزش های آبی تفریحی برای ورزش هایی همچون جت اسکی و جت بوت در دریاچه تفریحی لاله های اروند آبادان به بهره برداری رسید.

مدیرکل ورزش و جوانان منطقه آزاد اروند در حاشیه افتتاح نخستین اسکله ورزش های آبی منطقه آزاد اروند، در گفت و گویی رسانه های عرصه آبی و ساحلی این منطقه را ظرفیتی کم‌نظیر می خواند و بر درجه اهمیت توسعه ورزش‌های ساحلی و آبی با توجه به ظرفیت آبی های موجود در منطقه، تاکید می کند.

پیمان ادیبی، راه اندازی اسکله های ورزشی و تفریحی را فرصتی مناسب برای توسعه ورزش‌های آبی و ساحلی و همچنین ترویج روحیه نشاط و شادابی در سطح منطقه می داند و در ادامه بیان می کند: برگزاری تورنمنت های داخلی و بین المللی آبی و ساحلی از مهمترین برنامه های ورزش منطقه آزاد اروند در آینده خواهد بود.

وی همچنین از ایجاد مجموعه ورزش‌های آبی و اسکله اختصاصی قایقرانی با شرایط استاندارد بین‌المللی در منطقه برای گرفتن میزبانی مسابقات مختلف خبر می دهد.

مدیرکل ورزش و جوانان منطقه آزاد اروند در گفت و گو با خبرنگار مهر، به ایجاد کارگروه گردشگری در منطقه آزاد اروند با مشارکت تعدادی از نهادهای مرتبط اشاره می کند و تصمیم گیری و برنامه ریزی های کلان در عرصه توسعه ورزش های آبی را با کارکرد این کارگروه مرتبط می داند.

ادیبی اظهار می کند: کارگروه گردشگری منطقه آزاد اروند تشکیل شده است و جلساتی نیز تشکیل داده که قرار است در همین کارگروه ظرفیت گردشگری از جمله ظرفیت های ورزش های آبی در منطقه آزاد اروند احصا و نسبت به فراهم سازی زیرساخت های مورد نیاز رونق این نوع ورزش ها اقدام شود.

وی ادامه می دهد: تاکنون سه اسکله در خرمشهر احداث شده است که می توان برای رونق ورزش های آبی از آنها استفاده کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان منطقه آزاد اروند به وجود متقاضی برای سرمایه گذاری در بحث ورزش های آبی در این منطقه آزاد نیز اشاره می کند.

راه اندازی مرکز آموزش مربی جت اسکی در خرمشهر

غفلت از ورزش های آبی و فراهم نبودن زیرساخت های لازم برای توسعه و رونق این نوع ورزش های با وجود فراهم بودن ظرفیت های طبیعی یکی از مهمترین دلایلی است که امروز در سطح آبادان و خرمشهر، ورزشکاران حرفه ای در برخی رشته های ورزشی آبی کمتر وجود دارند و ورزشکاران ورزش های آبی منطقه همچون جت اسکی و جت بوت در عرصه رقابت های ملی و بین المللی کمتر از دیگر شهرستان ها و استان های آبی مطرح هستند.

رئیس هیئت ورزش های همگانی خرمشهر نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر به این موضوع می پردازد و می گوید: در حال حاضر در سطح خرمشهر و آبادان هیچ مربی برای ورزش جت اسکی و جت بوت وجود ندارد و نیاز به تربیت مربی در این قبیل ورزش ها با توجه بر افزایش علاقمندان به این رشته های ورزشی در منطقه به شدت احساس می شود.

علی پورعواد از راه اندازی مرکز آموزش جت اسکی در خرمشهر برای رفع این کمبود خبر می دهد و اظهار می کند: محلی در حفار غربی برای راه اندازی مرکز آموزش جت اسکی در نظر گرفته شده است و قرار است نماینده سازمان منطقه آزاد اروند از این محل بازدید کرده در صورت موافقت در این محل، مرکزی برای آموزش مربی جت اسکی احداث شود.

وی می افزاید: جلساتی در همین رابطه ظرف روزهای آینده با اداره ورزش و جوانان خرمشهر و اداره کل ورزش و جوانان منطقه آزاد اروند برگزار می شود و در صوت کسب موافقت های لازم، از این محل برای آموزش و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز برای فعالیت در رشته جت اسکی استفاده خواهد شد تا در آینده این رشته ورزشی در رودخانه کارون فعال شود.

رئیس هیئت ورزش های همگانی خرمشهر از آغاز برخی اقدامات برای فعالیت رسمی رشته جت اسکی در خرمشهر خبر می دهد و اظهار می کند: قرار است انجمن های ورزشی که زیر نظر هیئت ورزش های همگانی فعالیت می کند در خرمشهر نیز راه اندازی شود و در پی آن انجمن جت اسکی هم فعال خواهد شد و حتی یک نفر برای تصدی این مسئولیت به اداره کل ورزش و جوانان منطقه آزاد اروند معرفی شده است.

کمک به رونق ورزش آبی در اروند

تشکیل کارگروه گردشگری منطقه آزاد اروند را می توان با آغاز فعالیت محمد محسنی قلعه قاضی به عنوان مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر همزمان دانست. کسی که از آغاز تصدی مسئولیتش درخرمشهر از گردشگری و به ویژه گردشگری آبی به عنوان بزرگترین و حتی تنها محور توسعه منطقه یاد می کند.

محسنی قلعه قاضی که علاوه بر مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر، مشاور مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند در بحث گردشگری و دبیر کارگروه گردشگری منطقه آزاد اروند نیز هست در گفت و گو با خبرنگار مهر از آمادگی بندر خرمشهر برای کمک به گردشگری دریایی از جمله توسعه ورزش های آبی منطقه خبر می دهد.

وی می گوید: در سازمان بنادر کمیته ای وجود دارد که در قالب وجوه اداره شده، اعتباراتی را برای تقویت ناوگان مسافری و گردشگری بدون سود و به صورت نامحدود اختصاص می دهد اما این تسهیلات در خصوص ورزش های آبی همچون جت اسکی هنوز تعریف نشده است.

وی توضیح می دهد: جت اسکی در ایران به عنوان شناور ثبت نشده و به آن گواهینامه ایمنی داده نمی شود و بر همین اساس تسهیلات شامل آن نمی شود و درابتدا باید فرآیندهای قانونی ثبت جت اسکی به عنوان شناور انجام شود تا بتوان برای آن نیز تسهیلات در نظر گرفت.

مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر از درخواست بندر خرمشهر برای اعطای مجوز برای در اختیار قرار دادن این تسهیلات به برخی شناورهای ورزشی همچون جت اسکی اشاره می کند و می افزاید: درخواستی برای کسب مجوز اعطای تسهیلات به جت اسکی به سازمان بنادر ارائه شده اما تا کنون پاسخی در این رابطه از سوی این سازمان ابلاغ نشده است.

محسنی قلعه قاضی در ادامه آمادگی بندر خرمشهر را برای ارائه سایر کمک ها برای رونق ورزش های آبی اعلام می کند و می گوید: هر چند ورود در برخی موارد همچون ایجاد زیر ساخت های ورزشی در شرح وظایف اداره بندر نیست اما این اداره کل آمادگی دارد در صورت وجود متقاضی نسبت به همکاری برای احداث زیرساخت همچون پلاژ از توان فنی خود استفاده کند.

وی ادامه می دهد: تشکیل تشکل های حقوقی در عرصه های مختلف این امکان را برای اداره کل بندر خرمشهر فراهم می کند تا در راستای انجام وظایف اجتماعی خود در حد امکان به رونق گردشگری آبی منطقه از جمله ارتقای ورزش های آبی کمک کند.

تدوین نقشه جامع گردشگری و برنامه اجرایی گردشگری دریایی منطقه آزاد اروند توسط اداره کل بندر خرمشهر از جمله مواردی است که مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر از آن به عنوان برنامه ریزی علمی واصولی برای رونق گردشگری آبی منطقه آزاد اروند یاد می کند و از تعریف ۳۶ فرصت گردشگری و ۱۰ محور به عنوان راهبرد برای توسعه صنعت توریسم دریایی دراین منطقه خبر می دهد.

وی عمل کردن به این برنامه و اجرای طرح های گردشگری بر اساس راهبردها و فرصت های احصا شده را عاملی در رونق گردشگری آبی این منطقه می داند.

هرچند به اعتقاد بسیاری با وجود اجرای چند پروژه ساحل سازی در مینوشهر و برخی روستاهای آبادان و خرمشهر، تا کنون اقدام خاصی برای رونق گردشگری آبی در منطقه آزاد اروند انجام نشده است و مردم منطقه جز در ایام نوروز شاهد رونق سواحل آبی منطقه نیستند اما برای خیلی ها همین شناخته شدن اهمیت موضوع و توجه مسئولان به این مقوله و همچنین اثبات قابلیت های گردشگری دریایی در درآمد زایی با توجه به تردد اتباع خارجی، کاروان های راهیان نور و مهمان پذیر بودن منطقه می تواند نوید رونق صنعت توریست و ارتقای جایگاه ورزش های آبی در پهنه وسیع آبی خرمشهر و آبادان باشد.