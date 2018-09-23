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۱ مهر ۱۳۹۷، ۹:۰۶

دقایقی پیش؛

روحانی تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد

روحانی تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد

رئیس‌جمهور دقایقی پیش برای شرکت در هفتاد و سومین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد فرودگاه مهرآباد تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران دقایقی پیش برای شرکت در هفتاد و سومین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد فرودگاه مهرآباد تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد.

علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، حجت الاسلام روحانی را برای این سفر بدرقه کردند.

کد مطلب 4409549

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