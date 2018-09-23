وقوع۲تصادف منجر به فوت در گیلان/ ترافیک در محورها عادی و روان است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صفاری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت راه های استان گیلان، اظهارکرد: براساس آخرین گزارشات مرکز کنترل ترافیک پلیس راه گیلان در حال حاضر ترافیک در محورهای برون شهری عادی و روان است.

وی به بازگشت تعدادی از مسافران به شهرهای خود اشاره کرد و افزود: رعایت سرعت مطمئنه و دقت در رانندگی و رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی مهم ترین توصیه ها پلیس راه گیلان به مسافرانی که قصد بازگشت با شهرهای خود را دارند.

جانشین پلیس راه گیلان در ادامه همچنین با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید و ترافیک در خیابان ها و معابر استان، گفت: دانش آموزان باید برای تردد و گذشتن از عرض خیابان دقت لازم را داشته باشند . اولیای دانش آموزان نیز برای حفظ جان آنها حتما توصیه های ایمنی را به فرزندان خود یادآوری کنند.

وی با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته دو حادثه منجر به فوت در محورهای استان گیلان گزارش شده است، خاطرنشان کرد: تصادف نخست در محور آستارا بین یکدستگاه پیکان و کامیون رخ داد که متاسفانه در این حادثه دو نفر از سرنشینان خودروی سواری پیکان بعداز انتقال به بیمارستان براثر شدت جراحات وارده فوت کردند. علت حادثه تجاوز به چپ پیکان اعلام شده است.

سرهنگ صفاری تصریح کرد: حادثه دوم بین دو دستگاه پراید و اتوبوس در محور فومن به سروان در محدوده پل شادخال رخ داد که در این حادثه راننده پراید در دم فوت و سه نفر از سرنشینان مصدوم شدند.