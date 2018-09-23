اسدالله کارگر، رئیس اتحادیه میوه و سبزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی در مغازه‌های سطح شهر، به ۷۰۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان و هر کیلوگرم سیب‌زمینی، به حدود ۳۵۰۰ تومان رسیده است.

وی با اشاره به اینکه صادرات دلیل این گرانی است، گفت: در پی این افزایش قیمت نامعقول، امروز ما طی نامه ای به اتاق اصناف تهران خواستار کنترل صادرات به منظور تنظیم بازار داخلی شده‌ایم، البته در گذشته نیز اتحادیه بارفروشان، طی نامه‌ای این درخواست را کرده بود که ترتیب اثر داده نشد.

در همین زمینه حسن صابری، رئیس اتحادیه بارفروشان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلایل این گرانی توضیح داد: حدود دو روز است که رانندگان کامیون اعتصاب کرده‌اند و همین مساله باعث شده بار، به کندی به میدان مرکزی میوه و تره بار برسد؛ ضمن اینکه بحث صادرات نیز همچنان به قوت خود باقی است.

وی اضافه کرد: ما در این زمینه دو بار به مسئولان مربوطه نامه نوشته و خواستار توقف صادرات برای تنظیم بازار داخلی شده‌ایم؛ اما متاسفانه تاکنون به این درخواست ترتیب اثر داده نشده است.

صابری گفت: از دیگر میوه‌هایی که اعتصاب کامیون داران موجب افزایش قیمت آن شده، لیموشیرین است که هزار تومان گران شده و هم اکنون نرخ آن در میدان مرکزی میوه و تره بار بین ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان است.