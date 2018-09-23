دیدار نمایندگان رهبری با خانواده شهدای حمله تروریستی اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد علی موسوی جزایری یکشنبه شب در عیادت از جانبازان حادثه تروریستی رژه اهواز در بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز اظهار کرد: حادثه تروریستی رژه اهواز در حقیقت یک عملیات بود به دلیل اینکه پس از مدت طولانی از دوران جنگ، مشابه آن روزها را مشاهده نکرده بودیم.

وی افزود: عملیات حادثه تروریستی رژه اهواز بسیار سخت بود و چند تن به شهادت رسیدند اما به حمدالهی خداوند یاری کرد.

امام جمعه اهواز گفت: ان شاءالله پیروزی نهایی با اسلام و ملت شریف ماست که همچنان پشت سر رهبر معظم انقلاب هستند.

آیت الله موسوی جزایری گفت: هیئتی از جامعه روحانیت به دستور مقام معظم رهبری و به نمایندگی از ایشان به عیادت از جانبازان و سرکشی از خانواده شهدا به اهواز آمدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حادثه تروریستی اهواز که صبح روز شنبه همزمان با رژه نیروهای مسلح توسط چهار تروریست مسلح با لباس مبدل صورت گرفت، ۲۴ نفر از مردم شهید شدند.

شهدای این حادثه تروریستی صبح فردا با حضور مردم در اهواز تشییع می شوند. همچنین نماینده ولی فقیه در استان و استاندار خوزستان با صدور پیامی روز دوشنبه را در خوزستان عزای عمومی اعلام کردند.