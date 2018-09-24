لوازم فرهنگی مقابله با اقدام ضدامنیتی اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، «همایون امیرزاده» رئیس مرکز روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به بهانه حمله تروریستی اخیر در اهواز، در صفحه شخصی خود در اینستاگرام یادداشتی منتشر کرد. این یادداشت با هشتگ «#حادثه_تروریستی _اهواز#تحجر#خشونت# تروریست#» به شرح زیر است:

در شرایطی که افکار عمومی داخلی در حال بازیابی خود مقابل آتش تهیه سنگین جنگ روانی ناشی از تحریم‌های مردم محور آمریکا بود و نگاه ایرانیان پاک‌نهاد کم کم از سطح مسائل دست ساخته سرویس‌های جاسوسی رقیب به عمق ماجراهای تحریم و ضرورت مقابله همه جانبه و تحمل هوشمندانه‌ شرایط تحمیلی ختم و نشانه‌های روشنی از بی‌رغبتی مردم به دستورالعمل‌های رسوای بیگانگان روز به روز نمایانتر می‌شد، ‌تروریست‌های مزدور وطن فروش بار دیگر با آتش گشودن سفاکانه و کور بر روی ده‌ها ایرانی پاک‌سرشت به زعم خود تلاش کردند همچنان بر تنور نفاق و نقار بدمند و با ایجاد محیط نامطمئن امنیتی ارزش‌های حیاتی ملی را به چالش بکشانند؛ فارغ از اینکه حادثه دلخراش اهواز فاقد هر گونه ارزش عملیاتی قلمداد می‌شود اما در برنامه‌ریزی دقیق اعضای اتاق فکر بیرونی برای این عملیات تروریستی کور نباید تردید داشت؛ از این رو نوع مقابله و پاسخ با این اقدام ضدامنیتی اسباب و لوازم خود را می‌طلبد:

۱- توجه به ضرورت اقدامات فرهنگی در توسعه و تثبیت امنیت پایدار بیش از هر زمانی مهم به نظر می‌رسد؛ گروه‌های تروریستی سوژه‌های خود را از طریق کارکردهای اعتقادی فکری و فرهنگی شکار می‌کنند.

۲- انتخاب سوژه این حمله تروریستی، یعنی بارزترین مظهر اقتدار ملی؛ رژه نیروهای مسلح توسط تروریست‌ها در واقع چنگ و دندان نشان دادن به تکیه گاه اطمینان بخش مردم بود از این رو پاسخ به این گستاخی باید آنچنان کوبنده و سهمگین باشد تا درس عبرت سختی را به تروریست‌ها و دنباله‌های داخلی و خارجی دیکته کند.

۳- نقش اقتصاد در مولفه‌های سبب ساز امنیت پایدار ملی بسیار حائز اهمیت است و در اثرگذاری اقتصاد بر سایر ارزش‌های ملی تردیدی وجود ندارد محیط‌های توسعه نیافته و عاری از رفاه عمومی محل مساعدی برای ظهور و بروز اقدامات ضد امنیتی هستند؛ نباید فریب طراحان اصلی چنین اقداماتی را خورد و با امنیتی کردن این مناطق موضوع مهم توسعه اقتصادی و ضرورت تامین رفاه عمومی را به حاشیه برد.

۴- یکی از مقاصد مهم طراحان این حوادث بی اعتماد کردن مردم نسبت به توان مدیریتی و اقتدار دولت مرکزی و به تبع آن صید کردن ماهی مقصود در این زمینه است؛ لازم است در این شرایط همگان در جهت تقویت کارکردهای اطمینان بخش دولت و نظام هم صدا شوند و از اینگونه حوادث برای تسویه حساب‌های درونی استفاده نکنند.