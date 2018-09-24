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۲ مهر ۱۳۹۷، ۹:۱۶

۲۲ هزار نفر قربانی کلاهبرداری سایبری در انگلیس

۲۲ هزار نفر قربانی کلاهبرداری سایبری در انگلیس

کلاهبرداران سایبری در انگلیس با ارسال پیامک یا ایمیل به کاربران و ادعای اختلالی در رایانه یا ارتباط اینترنتی شان بیش از ۲۱ میلیون پوند از ۲۲ هزار نفر کلاهبرداری کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسکای نیوز، کلاهبرداران در انگلیس با ارائه خدمات مربوط به حل مشکلات تقلبی رایانه بیش از ۲۱ میلیون پوند از ۲۲ هزار نفر کلاهبرداری کرده اند.

 Action Fraud ، سازمان گزارش دهی جرائم سایبری در انگلیس این گزارش را منتشر کرده است. در همین راستا این سازمان برنامه ای برای آموزش مردم درباره «کلاهبرداری خدمات نرم افزار رایانه ای» را ارائه می کند.

 به هرحال این نوع کلاهبرداری با یک تماس تلفنی ایمیل یا یک پیام «پاپ آپ» در رایانه فرد آغاز می شود. این پیام به کاربر هشدار می دهد اختلالی در رایانه یا ارتباط اینترنتی او وجود دارد که باید حل شود.

در مرحله بعد کلاهبرداران از کاربر تقاضای مبلغی می کنند تا مشکل را حل کنند. در موارد دیگر آنها قربانیان شان را فریب می دهند تا نرم فزاری روی دستگاه شان نصب کنند. با کمک این افزار کلاهبرداران به اطلاعات شخصی و مالی کاربر دسترسی می یابند.

 Action Fraud گزارش داده تاکنون بیش از ۲۲۶۰۹ گزارش کلاهبرداری دریافت کرده و مبلغ کلاهبرداری شده از کاربران به  ۲۱۳۶۵۳۶۰ میلیون پوند در سال گذشته مالی می رسد.

طبق اطلاعات زنان و مردان به یک اندازه هدف این کلاهبرداری بوده اند و متوسط سنی قربانیان نیز ۶۳ سال است.

کد مطلب 4410720
شیوا سعیدی

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