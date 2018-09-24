۴۰۰ طلبه جدیدالورود تحصیل در مدارس علمیه را آغاز کردند

حجت‌الاسلام هابیل خسروی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال تحصیلی جاری ۴۰۰ طلبه جدیدالورود تحصیل خود را در مدارس علمیه خراسان‌جنوبی آغاز کردند که از این تعداد ۲۰۰ طلبه خواهر و ۲۰۰ طلبه برادر بودند.

مسئول اداره آموزش حوزه علمیه خراسان جنوبی بیان کرد: به طور کلی در مدارسه علمیه خراسان جنوبی ۲۳۰۰ طلبه در حال فراگیری علوم و معارف دینی هستند که از این تعداد ۱۲۰۰ نفر طلاب سطح یک برادران هستند.

خسروی ادامه داد: طلاب سطح دو و سه برادران ۱۵۰ نفر، طلاب سطح یک خواهران ۸۵۰ نفر و طلاب سطح سه خواهران ۱۰۰ نفر هستند.

وی افزود: ۲۳۰۰ طلبه خراسان‌جنوبی در ۱۶ مدرسه علمیه برادران و هفت مدرسه علمیه خواهران تحصیل می‌کنند.

مسئول اداره آموزش حوزه علمیه خراسان جنوبی در زمینه اساتید مدارس علمیه خراسان جنوبی گفت: در مدارس علمیه خراسان جنوبی ۵۵ استاد تمام وقت تدریس را بر عهده دارند و البته در فرایند آموزش از اساتید حق التدریس نیز استفاده می‌کنیم.

خسروی با تأکید بر این اینکه نهایت تلاش خود را بر افزایش کیفیت آموزش در مدارس علمیه خراسان‌جنوبی داریم، اظهار کرد: خوشبختانه توانستیم مجوز برگزاری سطح چهار در خراسان‌جنوبی را نیز اخد کنیم.

وی یادآور شد: البته برگزاری دوره نیازمند فراهم شدن زمینه‌هایی چون دعوت از استاد برجسته از شهرهایی چون قم و مشهد است.