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۲ مهر ۱۳۹۷، ۹:۳۵

وزیر اطلاعات در تشییع شهدای اهواز:

تروریست‌های حادثه اهواز تا آخرین نفر شناسایی می‌شوند

تروریست‌های حادثه اهواز تا آخرین نفر شناسایی می‌شوند

اهواز ـ وزیر اطلاعات از شناسایی عقبه تروریست ها در عملیات تروریستی اهواز تا آخرین نفر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمود علوی صبح امروز در مراسم تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی اهواز با تسلیت این حادثه تروریستی اظهار کرد:شهادت و به خون خفتن خوزستانی ها برای اهالی این استان امری غیرطبیعی نیست و تاریخ خوزستان با شهادت درهم آمیخته است. در طول تاریخ مقاومت خوزستانی ها در مقابل جنایتکاران بعثی و تمام تعدی ها مثال زدنی است.

وی افزود: مردم خوزستان با پیروی از راه انبیاء در برابر شهادت عزیزان و آسیب هایی که در راه خدا متحمل می شود، ایستاده و اصلا اراده آنها متزلزل نشده و سستی نخواهند داشت. دشمنان بدانند چنین حرکت هایی در وحدت عرب و بختیاری تأثیری نگذاشته و بلکه باعث وحدت بیشتر هم می شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین علوی بیان کرد: جنایتکارانی که دست به این جنایت زدند بدانند که فرزندان ایران اسلامی در برابر این جنایت سکوت نمی کنند؛ جنایت کودک کشی، تیراندازی به سمت زنان و فرزندان چیزی نیست که فرزندان ایران اسلامی در دستگاه های امنیتی، اطلاعاتی و نظامی از آن صرف نظر کنند.

وزیر اطلاعات بیان کرد: عقبه تروریست ها تا آخرین نفر به وسیله نیروهای نظامی، انتظامی، قضائی، سیاسی، اطلاعاتی و سربازان گمنام امام زمان شناسایی می شوند و حتی بخش عمده ای از آنها دستگیر شدند و تا آخرین نفر به کیفر می رسانند و به دنیا پیام می دهند که ایران اسلامی جای دست زدن به این جنایت های ضد بشری نیست و به زودی مجرمان انتقام خود را پس می دهند.

وی عنوان کرد: تسلیت ریاست جمهور و اعضای هیئت دولت که به نمایندگی از هیئت دولت پنج نفر به اهواز آمده را به مردم ابلاغ و برای همه مردم مقاوم خوزستان به ویژه خانواده شهدا آرزوی صبر و عزت روزافزون داریم.

کد مطلب 4410797

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    نظرات

    • IR ۲۲:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
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      عالی

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