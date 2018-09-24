به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمود علوی صبح امروز در مراسم تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی اهواز با تسلیت این حادثه تروریستی اظهار کرد:شهادت و به خون خفتن خوزستانی ها برای اهالی این استان امری غیرطبیعی نیست و تاریخ خوزستان با شهادت درهم آمیخته است. در طول تاریخ مقاومت خوزستانی ها در مقابل جنایتکاران بعثی و تمام تعدی ها مثال زدنی است.

وی افزود: مردم خوزستان با پیروی از راه انبیاء در برابر شهادت عزیزان و آسیب هایی که در راه خدا متحمل می شود، ایستاده و اصلا اراده آنها متزلزل نشده و سستی نخواهند داشت. دشمنان بدانند چنین حرکت هایی در وحدت عرب و بختیاری تأثیری نگذاشته و بلکه باعث وحدت بیشتر هم می شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین علوی بیان کرد: جنایتکارانی که دست به این جنایت زدند بدانند که فرزندان ایران اسلامی در برابر این جنایت سکوت نمی کنند؛ جنایت کودک کشی، تیراندازی به سمت زنان و فرزندان چیزی نیست که فرزندان ایران اسلامی در دستگاه های امنیتی، اطلاعاتی و نظامی از آن صرف نظر کنند.

وزیر اطلاعات بیان کرد: عقبه تروریست ها تا آخرین نفر به وسیله نیروهای نظامی، انتظامی، قضائی، سیاسی، اطلاعاتی و سربازان گمنام امام زمان شناسایی می شوند و حتی بخش عمده ای از آنها دستگیر شدند و تا آخرین نفر به کیفر می رسانند و به دنیا پیام می دهند که ایران اسلامی جای دست زدن به این جنایت های ضد بشری نیست و به زودی مجرمان انتقام خود را پس می دهند.

وی عنوان کرد: تسلیت ریاست جمهور و اعضای هیئت دولت که به نمایندگی از هیئت دولت پنج نفر به اهواز آمده را به مردم ابلاغ و برای همه مردم مقاوم خوزستان به ویژه خانواده شهدا آرزوی صبر و عزت روزافزون داریم.