«موش و گربه و باقی دوستانا» رمزگشایی داستان عبید است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی شجاعی تازه‌ترین کتاب خودر ا با عنوان «موش و گربه و باقی دوستانا» که بازنویسی طنزی است از داستان بلند موش و گربه اثر عبید زاکانی، از سوی انتشارات کتاب نیستان روانه بازار کتاب کرد.

شجاعی درباره این کتاب به خبرنگار مهر گفت: پس از انتشار سه‌گانه‌های داستانی‌ام درباره فلسفه و مهارت، به این فکر بودم که به نوعی بازنویسی ادبیات کهن ایرانی در متد و روشی تازه دست بزنم. در این زمینه به این موضوع فکر کردم که این بازنویسی‌ها باید جهت‌دار و هدفمند باشد و داستانی اجتماعی را با خود بازگو کند. نخستین تجربه از این اتفاق کتاب «نیم من» بود و دومین تجربه از آن کتاب «موش و گربه» است.

وی ادامه داد: فازغ از اینکه شخصیت عبیدزاکانی به عنوان خالق این کتاب فردی حکیم را نمایندگی می‌کند اما ادبیات او و زبانی که برای روایت به کار برده زبانی طنز و تند و جذاب است. با این وصف اما داستان موش و گربه عبید تاکنون و تا جایی که من اطلاع دارم رمزگشایی نشده بود. من فکر نمی‌کنم آدمی مانند عبید تصمیم گرفته باشد چنین قصه‌ای را اینطور بدون پایان رها کرده باشد و حتما رمز و رازی در کارش نهفته است. این بازنویسی در واقع تلاشی بود برای رمزگشایی از این داستان و البته این‌بار بر خلاف عبید من داستان را به صورت نثر و نه نظم روایت کردم

شجاعی افزود: سعی کردم در این بازنویسی به قدر وسع و سوادم، پیام‌ها را از میان این داستان استخراج و به صورتی مشروح‌تر در متن بازنویسی برای مخاطب بیان کنم. به همین خاطر در حاصل کار، من سه برابر حجم اشعاری که داستان موش و گربه را ساخته است، متن داستانی به کار گرفتم و با این کار حرف و تدبیر اصلی عبید را بازگویی کردم. البته این متن در نهایت تلفیقی است از نظر امروزی من درباره این داستان و آنچه که عبید در روزگار خود با بیان این داستان مد نظر داشته است

این نویسنده افزود: این کتاب و ساختار فعلی داستانی آن گزارش‌گونه نیست و بیشتر به دنبال بیان موضوعی فراتر از ظاهر قصه به زبان داستانی بوده است. من در این بازنویسی سعی کردم نقد اجتماعی که از دل این داستان بر می‌خیزد را بازگو کنم و چیزی را در نهایت بسازم که برای مخاطب امروز مفید واقع شود.

شجاعی همچنین تاکید کرد: این اثر در قالب تلفیق متن و شعر تدارک دیده شده است. من در این کار سعی داشتم اثری به وجود بیاید که تلفیقی از روایت من و عبید زاکانی باشد. در واقع مخاطب این کتاب هم عبید و نثر او را خوانده است و هم کار داستانی طنزآمیز امروزی را مزه‌مزه کرده است.

یادآوری می‌شود کتاب «موش و گربه و باقی دوستانا» با تصویرگری سارا میری و گرافیک نرگس زیانی از سوی نشر کتاب نیستان منتشر شده است.