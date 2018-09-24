انجام ۵۰۰۰ بازرسی از مراکز عرضه کالا در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کرمانشاه، محمودرضا نیازی اظهار داشت: به منظور حصول اطمینان از رعایت الزامات استاندارد و صیانت از حقوق مصرف کننده در ۶ ماهه نخست سال جاری ۵ هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی عرضه و فروش کالا در استان کرمانشاه انجام شده است.

وی افزود: طرح اجرای هماهنگ استاندارد (طرح طاها) در کل کشور و به صورت هماهنگ توسط ادارات کل سراسر کشور انجام شده و براساس این طرح بازرسان اداره کل استاندارد استان در بازار مصرف حضور یافته کالاهای مختلف را به‌صورت تصادفی و با هزینه سازمان ملی استاندارد، خریداری و آزمایش می‌کنند تا از کیفیت محصولات تولید داخل اطمینان حاصل نمایند.

مدیرکل استاندارد کرمانشاه با اشاره به اینکه صیانت از سلامت و حفاظت از ایمنی مردم مهمترین محور طرح «طاها» می باشد، افزود: در این بازرسی‌ها که با هدف کنترل کیفیت کالاهای دارای نشان استاندارد و ناامن کردن بازار برای عرضه کنندگان محصولات و خدمات فاقد کیفیت انجام می‌شود، بازرسان استاندارد به صورت مستمر واحدهای صنفی مراجعه کرده و کالاهای فاقد علامت استاندارد را شناسایی می کنند.

وی با اشاره به اینکه طی ۵ هزار بازرسی انجام شده در سال جاری، بیش ۱یک هزار و ۵۰۰ کالای فاقد علامت استاندارد که مشمول مقررات استاندارد اجباری بودند، شناسایی شده است، تصریح کرد: طبق تبصره ۳ ماده ۵۹ قانون نظام صنفی کشور، عرضه و نگهداری و فروش کالاهای مشمول استاندارد اجباری بدون علامت استاندارد ایران ممنوع بوده و با متخلفان از قوانین استاندارد برخورد قانونی خواهد شد.

نیازی گفت: در این راستا طی ۶ ماهه اخیر، در گشت مشترک با اتاق اصناف استان، فرآورده غیر استاندارد از قبیل گلاب (با نام تجاری زهاب، اذرگل، آدینه، نوبهارود، نبی، عصاره طلایی، سلسبیل و پانیز)، نمک (شفا)، قند و شکر (شبیب ، تک گل، چهارباغ، منحصب، هانی) ، رب گوجه فرنگی (ذاکر، احمر)، آرد برنج (ایندی و خوزستان) پنیر لیقوان (سهند)، پریز (آسیا)، دستمال کاغذی (غزل گل) و دیگ زود پز (لوکس و هادی) از سطح بازار استان جمع‌آوری شد.

وی با تاکید بر اینکه مردم از خرید این فرآورده های فاقد نشان استاندارد، اجتناب کنند، اظهار داشت: محصولات غیر استاندارد توسط کارشناسان این اداره کل مورد ارزیابی قرار نگرفته و کیفیت آنها مورد تایید قرار نمی‌گیرد و همین موضوع می تواند سلامت و ایمنی مردم را در معرض خطر قرار می‌دهد.

مدیرکل استاندارد کرمانشاه در پایان خواستار همکاری همه شهروندان با این اداره کل در راستای شناسایی کالاهای فاقد استاندارد و جعلی شد و بیان کرد: هر شهروند می تواند یک حامی استاندارد در سطح جامعه بوده و در صورت مشاهده کالاهایی که پس از ارسال کد ده رقمی ذیل نشان استاندارد روی بسته بندی کالا به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ، اعتبار آن‌ها تأیید نشد یا فاقد علامت استاندارد بودند، این اداره کل را از طریق تلفن گویای ۲۴ ساعته ۱۵۱۷ در جریان قرار داده تا با متخلفین مربوطه برخورد قانونی شود.