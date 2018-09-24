دربی ۸۸ را بردیم و این دربی شماره ۸۹ است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، دیدار روز پنجشنبه پرسپولیس و استقلال تهران که دربی شماره ۸۸ خوانده می‌شود به نظر باید به عنوان دربی شماره ۸۹ ثبت گردد و این تغییر به دلیل از قلم افتادن دومین دیدار دو تیم است که پیش از این در تاریخ نگاری بازی‌های دو تیم از قلم افتاده بود ولی اسناد و اطلاعات مربوط به این دیدار موجود است.

در حالی که تصور اکثر اهالی فوتبال این است که برای دو تیم پرسپولیس و استقلال تاکنون ۸۷ رقابت به ثبت رسیده است، باید گفت دو تیم تاکنون ۸۸ بار با یکدیگر رقابت داشتند که در این میان، استقلال از رقابت ۲۹ تیر ۹۷ سر باز زد. رویارویی ۲۵ آبان ۵۸ که دیداری دوستانه بود، هیچ گاه به پایان نرسید و از این لحاظ یک بازی استاندارد نبود، ولی آمار آن در تاریخچه دربی‌ها لحاظ شده است. بازی ۲۸ مرداد ۴۷ که یک بازی دوستانه اما استاندارد بود نیز به کلی از آمار بازی‌های دو تیم جا افتاده است ولی گزارش آن در روزنامه‌های رسمی کشور به صورت مفصل موجود است.

بازی ۲۸ مرداد ۴۷ دومین رویارویی دو تیم بود که در ورزشگاه شهید شیرودی (امجدیه) برگزار شد. اولین مصاف به ۱۶ فروردین همین سال مربوط می‌شد. دیدار دوستانه‌ای که بدون گل به پایان رسید. پیش از این تصور می‌شد دربی دوم به ۲۰ دی سال۴۷ بر می‌گردد که در چارچوب دیدارهای سوپر جام تهران برگزار شد. این بازی با تساوی پایان یافت و پرسپولیس برای قهرمانی در سوپرجام همان یک امتیاز را می‌خواست تا اولین نماینده ایران در جام باشگاه‌های آسیا شود.

اکنون با این تاریخ نگاری جدید، آن دیدار دو تیم در سوپرجام در واقع سومین مصاف به حساب می‌آید و عنوان دربی شماره ۲ به بازی ۲۸ مرداد ۴۷ اطلاق می‌شود که مصافی دوستانه بود. در آن بازی زنده یادان پرویز دهداری و علی دانایی فرد هدایت پرسپولیس و استقلال را برعهده داشتند. حسین همیشه جوان و حسن جابری زاده نیز طبق گزارش روزنامه‌های رسمی کشور برای سرخ و آبی‌ها گلزنی کردند.