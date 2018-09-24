ورشکستگی آزمایشگاه ها دور از انتظار نیست/درخواست از وزارت بهداشت

دکتر محمدرضا امینی فر، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: متاسفانه وزارت بهداشت در تهیه آیین نامه تاسیس آزمایشگاه ها، نه از انجمن های ذی نفع و نه از نمایندگان آنها در شورای عالی نظام پزشکی، نظر خواهی نشده است. در حالی که ما باید پاسخگوی جامعه آزمایشگاهیان باشیم.

وی با تاکید بر بار مالی مضاعف این آیین نامه به نظام سلامت و بیمه های کشور، افزود: اجرای این آیین نامه منجر به ورشکستگی آزمایشگاه های تشخیص پزشکی در کشور خواهد شد.

عضو هیات مدیره انجمن آسیب شناسی ایران، با اشاره به تورم ۱۵۰ تا ۱۷۰ درصدی در حوزه تجهیزات و مواد مصرفی آزمایشگاهی طی دو سال اخیر، گفت: این در حالی است که تعرفه آزمایشگاه ها فقط ۵ درصد رشد داشته که نشان می دهد آزمایشگاه ها ضرر ده بوده و ورشکسته هستند.

امینی فر با انتقاد از آیین نامه تاسیس آزمایشگاه ها که قرار است مراکز جدید نمونه برداری در سطح کشور ایجاد شود، ادامه داد: ایجاد مراکز جدید نمونه برداری، منجر به تشدید نیاز القایی در ارائه خدمات خواهد شد و ارتباط مالی بین پزشک با این مراکز را فراهم می کند.

وی افزود: ایجاد نیاز القایی باعث خواهد شد برخی بیماران که نیاز به انجام آزمایش نداشته باشند، تنها به خاطر اینکه رابطه مالی بین پزشک و مرکز ایجاد شده، می بایست هزینه ای از جیب پرداخت کنند که بار مالی آن متوجه نظام سلامت و بیمه ها خواهد شد.

امینی فر تاکید کرد: تصمیم وزارت بهداشت برای تاسیس مراکز جدید نمونه برداری، حداقل ۵هزار میلیارد تومان بار مالی به نظام سلامت و بیمه ها تحمیل خواهد کرد که در شرایط کنونی که با مشکلات اقتصادی و تحریم ها مواجه ایم، غیر منطقی است.

عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور، با اشاره به تحریم ها، گفت: با توجه به اینکه عمده ملزومات آزمایشگاهی و کیت های مصرفی، وارداتی است و می بایست با ارز آزاد وارد شود، قطعا هزینه های آن متوجه بیماران خواهد شد.

وی با اشاره به تاخیر ۱۴ ماهه بیمه تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات آزمایشگاه ها و همچنین بیمه سلامت، افزود: خرید ملزومات آزمایشگاهی و کیت های مصرفی، نقدی انجام می شود. اما دریافت هزینه های خدمات، با تاخیر طولانی مدت پرداخت می شود که همین مسئله باعث ورشکستگی آزمایشگاه ها می شود.

امینی فر تاکید کرد: درخواست ما از وزارت بهداشت این است که اجرای آیین نامه جدید تاسیس آزمایشگاه ها را متوقف کرده و از نظرات ذی نفعان بهره مند شود تا به نتیجه ای مطلوب برسیم.

عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور، گفت: تاسیس مگالب با توجه به وجود ۵ هزار آزمایشگاه تشخیص پزشکی در کشور، می بایست با حساسیت و دقت انجام شود. زیرا، باعث ورشکستگی و تعطیلی آزمایشگاه ها خواهد شد.