رطوبت نسبی در اهواز به ۹۲ درصد رسید

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازه زمانی از ساعت ۹:۳۰ روز شنبه تا ساعت ۹:۳۰ امروز، اظهار کرد: بر اساس داده‌های ثبت‌شده ایستگاه‌های هواشناسی استان، میانگین رطوبت نسبی سطح استان در این مدت ۶۹ درصد بود که نشان‌دهنده افزایش شرجی در بیشتر مناطق پست و ساحلی است.

وی افزود: پس از اهواز، شادگان و هندیجان، ایستگاه‌های کشاورزی اهواز با ۹۱ درصد، آبادان با ۹۰ درصد و ماهشهر و هویزه هرکدام با ۸۹ درصد رطوبت نسبی، بیشترین مقادیر را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان کمینه رطوبت نسبی را متعلق به دزپارت با ۳۳ درصد دانست و توضیح داد به دزپارت با ۳۳ درصد دانست و توضیح داد ایذه با ۴۶ درصد نیز کمترین میزان رطوبت را در میان ۲۳ ایستگاه استان ثبت کرده‌اند.

سبزه‌زاری در ادامه با تشریح وضعیت سایر شهرستان‌ها گفت: امیدیه ۸۲ درصد، رامشیر ۷۸ درصد، آغاجاری ۷۵ درصد، شوش ۷۴ درصد، گتوند ۷۱ درصد، رامهرمز ۶۲ درصد، بهبهان ۶۰ درصد، صفی‌آباد دزفول ۵۷ درصد، مسجدسلیمان ۵۳ درصد، شوشتر ۵۰ درصد و هفتکل ۴۸ درصد رطوبت نسبی داشته‌اند.

وی در پایان یادآور شد: استمرار شرایط شرجی در سواحل و دشت‌های جنوبی استان، حساسیت لازم برای پیشگیری از بروز برخی بیماری‌ها و رعایت توصیه‌های بهداشتی به‌ویژه برای بیماران قلبی و تنفسی را ضروری می‌سازد.