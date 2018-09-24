به گزارش خبرنگار مهر، با دیدن مهم‌ترین مقام عالی رتبه حوزه سلامت کشور، برق امید در چشمانش روشن می‌شود و نسخه به دست به سمت وزیر بهداشت می‌آید. با خود تصور می‌کند که قطعا چنین مقام مسئولی با دیدن شرایط وی گره از کارش می‌گشاید.

نزدیک می‌شود و نسخه فیزیوتراپی خود را نشان وزیر بهداشت کشور می‌دهد و از هزینه بالای فیزیوتراپی و ناتوانی خود در پرداخت آن سخن می‌گوید.

وزیر نیز نسخه را می‌بیند و با لحنی تمسخرآمیز تمام امید پیرمرد را زیر پا می‌گذارد و تنها می‌گوید: «خودت بمال، نیاز به فیزیوتراپی نداری...»

خنده حضار بلند می‌شود و کوه امید و غرور پیرمرد با جملات وزیر بهداشت در برابر هزاران چشم فرو می‌ریزد.

این رفتار چند روز گذشته وزیر بهداشت کشور در برابر پیرمردی بازنشسته بود که به‌دلیل هزینه بالای ویزیت‌های فیزیوتراپی به یک مقام مسئول پناه آورده بود و از او درخواست کمک کرده بود.

در روزهای اخیر ویدیو چند ثانیه‌ای برخورد وزیر بهداشت با این پیرمرد ۷۲ ساله در فضای مجازی پخش شده و واکنش شدید کاربران را نسبت به رفتار غیر بهداشتی وزیر بهداشت به‌دنبال داشته است.

اما رفتار عجیب و دور از عرف وزیر با این فرد حتی واکنش حسام الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهور را هم به‌دنبال داشته است.

در همین راستا حسام الدین آشنا در توئیتی نوشت: « با مردم دردمندمان بهداشتی‌تر سخن بگوییم، بر زخم‌ها نمک نپاشیم.»

از سوی دیگر کاربران فضای مجازی نیز در توئیتر و اینستاگرام نسبت به رفتار وزیر بهداشت واکنش نشان داده و این برخورد را به‌شدت مورد انتقاد قرار داده‌اند.

هشتگ « #خودت-بمال» نیز در واکنش به این موضوع در فضای مجازی موجی انتقادی نسبت به برخورد غیرمسئولانه وزیر به‌راه انداخته است.

واکنش برخی کاربران فضای مجازی به‌شرح ذیل است:

در همین رابطه محمد الهامی فیزیوتراپیست و کارشناس ارشد مدیریت توانبخشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اظهار تاسف از رفتار وزیر بهداشت با این فرد نیازمند، می‌گوید: سخنان و برخورد وزیر بهداشت با این پیرمرد رفتاری بسیاری توهین‌آمیز بود که موجب تاسف تمامی فیزیوتراپ‌های کشور شده است.

الهامی بابیان اینکه برخورد وزیر بهداشت باعث شرمساری این فرد نیازمند شد، ادامه می‌دهد: علاوه بر آن، سخنان وزیر بهداشت توهین به رشته فیزیوتراپی و زیر سوال بردن شغل فیزیوتراپ‌ها بوده است.