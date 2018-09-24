برگزاری مراسم گرامیداشت یاد شهدای حادثه تروریستی اهواز در مترو

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با تشییع شهدای حادثه تروریستی اهواز معاونت فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری متروی تهران با همکاری ارتش جمهوری اسلامی ایران مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس و با احترام به شهدای حادثه تروریستی اهواز را با عنوان "شکوه جاری" در ایستگاه متروی امام خمینی (ره) و با حضور مردم و خانواده شهید احمد منصوری، از شهدای دفاع مقدس برگزار کرد.

اهدای شاخه گل توسط مسافران مترو به نماد شهیدان در ایستگاه مترو امام خمینی(ره) از جمله این برنامه‌ها بود.

احسان بیسادی معاون فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره برداری متروی تهران در خصوص برگزاری برنامه "شکوه جاری" گفت: شهدای دفاع مقدس از جمله اسطوره‌ها و نام آوران ما در همه اعصار هستند و برگزاری برنامه‌های این چنینی تنها زنده نگه داشتن یاد این عزیزان است. وی هدف از اجرای این برنامه را ترویج فرهنگ و ارزش های دفاع مقدس هم چون ایثار، جهاد، شهادت و افزایش آشنایی شهروندان با زندگی و تفکر مفاخر و بزرگان دفاع مقدس عنوان کرد و در ادامه با اشاره به ماجرای تروریستی اهواز گفت: برنامه "شکوه جاری" به عنوان اولین گرامیداشت برای این شهدای عزیز همزمان با تشییع این عزیزان در شهر اهواز برگزار شد. این مراسم در واقع تنها سهم کوچکی است که در واقع بضاعت ما است و جای بسی خوشبختی ست که مردم عزیز هم در اجرای این برنامه فرهنگی با اهدای شاخه گل به مقام شامخ شهدای والامقام ادای احترام نمودند.

برگزاری آیین دمام زنی و نواخته شدن مارش نظامی در ابتدای این مراسم یکی دیگر از بخش های آیین شکوه جاری بود. برنامه شکوه جاری با هدف گرامی داشت یاد و خاطره شهدای حادثه تروریستی اهواز و شهدای دفاع مقدس با مشارکت ارتش جمهوری اسلامی ایران در ایستگاه امام خمینی(ره) برگزار شد. این برنامه به مدت چهار روز در ایستگاه‌های میدان امام خمینی(ره)، میدان آزادی، شهدا و تئاتر شهر برگزار می‌شود.

در این مراسم نماد قاب آینه مزار شهدا در ابعاد پنج متری به صورت گرافیک محیطی طراحی و اجرا شده است و حاضران در مراسم با اهدای گل به مقام شهدای تروریستی اهواز و شهدای هشت سال دفاع مقدس یاد این عزیزان را گرامی می‌دارند.

گفتنی است در این مراسم روزانه بیش از ۲۰۰۰ شاخه گل رز برای گرامی ‌داشت یاد و خاطره این شهدا توسط شرکت کنندگان در این برنامه که از مسافران مترو هستند بر روی نماد طراحی شده قرار می‌گیرد.