  1. بین الملل
  2. اروپا
۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۳۸

پارلمان اروپا طرح نیروی دفاعی مشترک را بررسی می‌کند

پارلمان اروپا طرح نیروی دفاعی مشترک را بررسی می‌کند

اتحادیه اروپا بدنبال ارتقای گروه‌های نبرد اروپایی به تیپ‌های نظامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، پارلمان اروپا در گزارش سالانه خود طرحی را پیشنهاد داده که براساس آن تشکیل نیروی نظامی دائمی و مشترک مورد توجه قرار گرفته است.

در این طرح پیشنهاد شده نیروی دفاعی و نظامی از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همراه با رهبری واحد در سه شهر اروپایی استراتسبورگ در فرانسه،  شچچین در لهستان و مونستر آلمان مستقر شود.

در این طرح همچنین گفته شده تا برخی گروه‌های دفاعی کوچک تحت رهبری اتحادیه اروپا که در حال حاضر به گروه‌های نبرد اروپایی معروف می‌باشند، به چندین تیپ نظامی بزرگ تحت فرماندهی پایگاه دائمی تبدیل شود.

در حال حاضر اتحادیه اروپا دارای ۱۸ گروه کوچک نظامی یا گروه نبرد است که تعداد آن‌ها از ۱۵۰۰ نفرفراتر نمی‌رود.

این گروه‌ها از سوی اتحادیه اروپا در ماموریت‌های انسان دوستانه و یا حفظ صلح بکار گرفته می‌شود و کمتر به عنوان نیروی دفاعی مشترک به شمار می‌رود، اما حال به نظر می‌رسد پارلمان اروپا با بررسی ارتقای این گروه‌ها به تیپ‌های نظامی تمام عیار در تلاش برای شکل دهی به یک نیروی دفاعی مشترک در این اتحادیه است.

کد مطلب 4411508

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها