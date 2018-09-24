به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، پارلمان اروپا در گزارش سالانه خود طرحی را پیشنهاد داده که براساس آن تشکیل نیروی نظامی دائمی و مشترک مورد توجه قرار گرفته است.
در این طرح پیشنهاد شده نیروی دفاعی و نظامی از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همراه با رهبری واحد در سه شهر اروپایی استراتسبورگ در فرانسه، شچچین در لهستان و مونستر آلمان مستقر شود.
در این طرح همچنین گفته شده تا برخی گروههای دفاعی کوچک تحت رهبری اتحادیه اروپا که در حال حاضر به گروههای نبرد اروپایی معروف میباشند، به چندین تیپ نظامی بزرگ تحت فرماندهی پایگاه دائمی تبدیل شود.
در حال حاضر اتحادیه اروپا دارای ۱۸ گروه کوچک نظامی یا گروه نبرد است که تعداد آنها از ۱۵۰۰ نفرفراتر نمیرود.
این گروهها از سوی اتحادیه اروپا در ماموریتهای انسان دوستانه و یا حفظ صلح بکار گرفته میشود و کمتر به عنوان نیروی دفاعی مشترک به شمار میرود، اما حال به نظر میرسد پارلمان اروپا با بررسی ارتقای این گروهها به تیپهای نظامی تمام عیار در تلاش برای شکل دهی به یک نیروی دفاعی مشترک در این اتحادیه است.
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