تغییر در رأس کادر فنی کشتی فرنگی نوجوانان؛سوریان رفتنی شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان ایران در مسابقات جهانی باکو نتوانستند جایگاه سال گذشته خود را تکرار کنند. شاگردان محسن سوریان با کسب دو مدال طلا و دو نشان برنز، ۹۶ امتیاز به دست آوردند و در جدول ردهبندی تیمی پایینتر از روسیه و جمهوری آذربایجان ایستادند. این در حالی بود که تیم ایران در دوره قبلی با هدایت سوریان عنوان نخست جهان را به دست آورده بود.
در جریان این رقابتها، اتفاقات رخداده در یکی از اوزان نیز عملکرد کادر فنی را زیر تیغ انتقادات برد. آرمین اسماعیلی که در وزن نخست به میدان رفته بود، پیش از رسیدن به مرحله نیمهنهایی از ادامه مسابقات بازماند و با حکم دیسکالیفه شدن، شانس حضور در مراحل پایانی را از دست داد. این اتفاق در کنار نتیجه کلی تیم، بحث تغییر در رأس کادر فنی را به میان آورد.
بر اساس پیگیریها، فدراسیون کشتی در حال بررسی گزینههای مختلف برای هدایت تیم نوجوانان است و نام مهدی علیاری بیش از سایر گزینهها مطرح شده است. علیاری که سابقه کسب مدال برنز جهان را در کارنامه دارد، در حال حاضر از اعضای کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان به شمار میرود و در برنامههای این تیم نیز حضور دارد.
در حال حاضر تیم فرنگی نوجوانان تا آغاز چرخه جدید مسابقات جهانی ۲۰۲۷، رقابت مهمی در پیش ندارد و برنامه اصلی این رده سنی از ماههای پایانی سال آغاز خواهد شد. به همین دلیل، حضور علیاری در رأس تیم نوجوانان مانعی برای ادامه همکاری او با کادر فنی بزرگسالان ایجاد نخواهد کرد.
در صورت نهایی شدن تصمیم فدراسیون، علیاری همچنان در کنار حسن رنگرز و سایر اعضای کادر فنی بزرگسالان به فعالیت خود ادامه میدهد و همزمان مسئولیت هدایت نوجوانان را نیز برعهده خواهد گرفت؛ موضوعی که میتواند نخستین تغییر مهم در کادر فنی تیمهای پایه کشتی فرنگی پس از مسابقات جهانی باکو باشد.
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