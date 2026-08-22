طراحی مسابقات ورزشی با هدف تحقق سه رکن عدالت، کیفیت و هویت 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، محمد جعفری معاون تربیت بدنی و سلامت در نشستخبری مسابقات هندبال و بسکتبال قهرمانی دانشآموزان کشور، اظهار کرد: سند تحول بنیادین و سایر اسناد بالادستی، از جمله برنامه هفتم، مبنای اصلی فعالیتهای این معاونت برای تربیت متوازن و تمام ساحتی دانشآموزان است.
وی افزود: تمام برنامههای طراحیشده از جمله اجرای درس تربیتبدنی در مدارس، مهارتآموزی ورزشی، ورزش صبحگاهی و المپیادهای درونمدرسهای، همه در راستای تحقق چشمانداز ترویج سبک زندگی فعال و سالم و وفاداری به میثاق اسناد بالادستی تدوین شدهاند.
معاون تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با تبیین مدل اجرایی این معاونت عنوان کرد: رویکرد ما بر اساس الگویی است که در آن سیاستها، اهداف و عوامل مؤثر در اجرای برنامهها با دقت تعریف شدهاند.
وی با اشاره به تنوع فعالیتها از کانونهای تندرستی و استعدادیابی گرفته تا شبکه ملی یادگیری منابع انسانی با عنوان «شمیم» و طرح «میدان همدلی» برای توسعه فضاهای ورزشی با مشارکت مردم، بر اهمیت این منظومه تأکید کرد: طراحی برنامههای دوساله تحت عناوین «شهر پویا»، «خانه پویا»، «رویداد پویا»، «دانشآموز پویا» و «خانواده پویا» را در دستور کار قرار دادیم که با هدف ارتقای تابآوری در شرایط کنونی اجرا میشود.
جعفری تصریح کرد: جشنوارهها و مسابقات ورزشی دانشآموزان یکی از مؤثرترین ابزارهای زیرمجموعه مدل میدان پویا محسوس است که فراتر از یک رویداد ورزشی بهعنوان یک کارگاه عملی بزرگ تعلیم و تربیت عمل میکند.
وی ادامه داد: مسابقات ورزشی با هدف تحقق سه رکن عدالت، کیفیت و هویت طراحی شدهاند و مفاهیمی چون امیدآفرینی، نشاط، سلامت و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی را با هم گره میزنند.
معاون تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ابعاد تربیتی ورزش گفت: این رویکرد از دل مدرسه آغاز میشود و با مشارکت مدیران، معلمان و خود دانشآموزان، موجب تقویت کار تیمی، اعتماد به نفس، انگیزه و احترام به همنوع و قانون میشود.
وی با تأکید بر اینکه میدان ورزش در واقع میدان زندگی است، ادامه داد: در این فضا دانشآموز تجربه شیرین پیروزی و تلخی شکست را کسب میکند و از طریق آن، اصول اخلاقی و اجتماعی را تمرین میکند.
جعفری با اشاره به پیوند ورزش با هویت ملی و دینی گفت: از طریق برگزاری مسابقات و استفاده از نمادهای فرهنگی همچون یادمان شهدا، دانشآموزان با ارزشهای ایثار و تعهد به نظام و رهبری پیوند میخورد.
وی عنوان کرد: هدف ما تربیت دانشآموز خدادوست، دانا، توانا، باانگیزه، سالم، متعهد و وطندوست است که این بهطور دقیق مصداق اجراییسازی سند تحول بنیادین در مدارس است.
معاون تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در ادامه با تبیین سیاستهای جدید برگزاری مسابقات اظهار کرد: تغییر ساختار مسابقات از سطح ملی به سطوح منطقهای، بر اساس بازخوردها و با هدف برقراری عدالت صورت گرفته است؛ این تغییر رویکرد بهگونهای طراحی شده است که استانهای با ظرفیت کمتر و مناطق دورافتاده همچون سیستان و بلوچستان یا کهگیلویه و بویراحمد، بهدلیل کاهش هزینههای رفتوآمد و محدودیتهای جغرافیایی بتوانند با مشارکت فعالتر و در رشتههای متنوعتر حضور یابند.
وی با تأکید بر نقش مسابقات در کادرسازی و مدیریت استعداد عنوان کرد: این رویدادها بستری برای توانمندسازی منابع انسانی شامل مربیان، داوران و مدیران است؛ مسابقات منطقهای فرصت استثنایی برای شناسایی، جذب و هدایت استعدادهای ورزشی فراهم میکند تا این توانمندیها از مرحله مدرسه به باشگاهها و فدراسیونها هدایت شوند.
جعفری با اشاره به برنامههای اختصاصی برای مناطق روستایی و عشایری تصریح کرد: برگزاری مسابقات فوتبال هفتنفره برای پسران و داژبال برای دختران در این مناطق، نشاندهنده تلاش ما برای ایجاد عدالت و شناسایی استعدادهای نهفته در این نواحی است.
وی با اشاره به برنامههای آتی افزود: پس از برگزاری مسابقات، کارگروههای آسیبشناسی جهت اصلاح مشکلات سالهای آینده تشکیل خواهند شد و تیمهای برتر منطقهای در المپیادهای ملی حضور خواهند یافت.
معاون تربیتبدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با اشاره به برنامههای بینالمللی یادآور شد: تلاش میکنیم با حمایت تمام ارکان، کاروان قدرتمندی از دانشآموزان را به مسابقات بینالمللی اعزام کنیم؛ هدف نهایی ما در عرصههای جهانی به اهتزاز درآوردن پرچم ایران در رشتههای مختلف و دفاع از ارزشهای اسلامی و ملی توسط دانشآموزان است.
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