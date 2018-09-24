به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری فیلم سینمایی «داش آکل» ساخته محمدرضا عرب ظهر امروز دوشنبه ۲ مهرماه در سینما ایران با حضور محمدرضا عرب تهیه‌کننده و کارگردان، منصور براهیمی نویسنده فیلمنامه و حسن پویا مدیر فیلمبرداری برگزار شد.

عرب در ابتدای این نشست ضمن گلایه از بازیگران این فیلم بیان کرد: بازیگران ما در هیچ امری اعم از حضور در اکران‌ها، نشست‌ها و... ما را همراهی نکردند و به طور کلی استراتژی آنها این است که جلوی دوربین و خبرنگاران ظاهر نشوند در حالی که به نظرم این کمال بی‌معرفتی است. هرچند برخی از بازیگران طلب کوچکی از ما دارند اما آن‌هایی که پول‌های گنده هم گرفتند، همین رویه را پیش گرفتند.

وی گفت: به جز خانم هلیا حسینی کسی در مراسم‌های مختلف ما را همراهی نکرد و کار تا جایی پیش رفت که برخی برای حضور در نشست خبری طلب پول می‌کردند.

عرب ضمن بیان این که فیلم ما در بخش خصوصی و بدون هیچ حمایتی ساخته شد، اظهار کرد: از اینکه بازیگران اصلی ما حضور ندارند عذرخواهی می‌کنم اما باید بگویم همین بازیگران تا پیامک دریافت پول را نمی‌دیدند، سر صحنه حضور پیدا نمی‌کردند.

سینمای ایران پدرخوانده ندارد اما...

این کارگردان با اشاره به اینکه برخی می‌گویند سینمای ما هیچ مافیایی ندارد، توضیح داد: سینمای ما پدرخوانده ندارد اما برخی گروه گروه جمع شده و برای خود تشکیلاتی راه انداخته اند. عده‌ای هم وقتی دستی در بازیگری دارند، فکر می‌کنند همه کارها را خودشان باید انجام بدهند. من گله‌ای هم از صنف مطبوعات دارم چون برخی برای برگزاری نشست‌ها می‌گویند چرا بازیگر شما حضور پیدا نمی‌کند در حالی که بازیگر تنها بخشی از فیلم را تشکیل می‌دهد.

عرب با بیان اینکه صداوسیما تنها ۶۵ تیزر به این فیلم اختصاص داده است، گفت: کدام فیلم را سراغ دارید که صداوسیما تنها ۶۵ تیزر به آن داده باشد در حالی که برخی از فیلم‌ها تیزرها و بیلبوردهای بسیاری دارد. این روزها سینما، مردم را به سمت و سوی فیلم‌هایی هدایت کرده که اصلا هنری نیستند اما می‌شود این سلیقه را تغییر داد.

عرب اظهار کرد: ابتدا نام فیلم ما «آتش و قداره» بود اما بنا به دلایلی تغییر دادیم، در این میان آقایان می‌گفتند ما نگاهی به فیلم آقای کیمیایی داشته‌ایم در حالی که اینطور نیست به طور کلی در سینمای ما مرسوم نیست از یک قصه چندبار اقتباس شود در حالی که در کشورهای خارجی چندین بار این اتفاق می‌افتد ضمن اینکه در اینجا برخی ما را محکوم می‌کنند که چرا از بازیگران طنز استفاده کرده ایم.

«داش آکل» کیمیایی، چندان هم فروش نداشت

در ادامه حسن پویا مدیر فیلمبرداری این اثر توضیح داد: من علاقه بسیاری به این قصه دارم و نگاهی به فیلم قبلی با همین عنوان نداشته‌ایم ضمن اینکه در آن زمان که «داش آکل» به کارگردانی مسعود کیمیایی ساخته شد، چندان هم فروش نداشت.

پویا با بیان اینکه با ژاپنی‌ها، هندی‌ها، روس‌ها و ... کار کرده است توضیح داد: هیچ کجا این همه به حضور بازیگران اهمیت نمی‌دهند این در حالی است که در یک فیلم افراد بسیاری زحمت می‌کشند. من عاشق فیلم «داش آکل» هستم چراکه فیلم بسیار محترمی‌ است اما شما اهالی مطبوعات تنها برخی از بازیگران را بالا می‌برید.

وی با اشاره به اینکه بازیگران تا زمانی که پول خود را دریافت نمی‌کردند، سر صحنه حضور پیدا نمی‌کردند، گفت: این فیلم حتی پول خود را درنیاورده است گویا ما هم باید برویم و فیلم‌های سخیف کمدی بسازیم.

عرب: ما دو و نیم میلیارد تومان خرج ساخت این فیلم کردیم و هفتصد و میلیون تومان برآورد دستمزد بازیگران شد، برخی از بازیگران به دلیل برخی بداخلاقی‌ها در میانه راه سر صحنه نمی‌آمدند سپس منصور براهیمی‌ فیلمنامه‌نویس این اثر گفت: من در نوشتن فیلمنامه این اثر هیچ نگاهی به اثر پیشین با همین عنوان نداشتم. وقتی من خدمت آقای عرب رسیدم فیلمنامه کامل بود و با فیلمنامه کامل این فیلم را ساختیم.

در ادامه عرب درباره انتخاب مهران غفوریان بیان کرد: من سال‌ها در کلاس‌های مختلف، بازیگری به دیگران آموخته‌ام، از همین رو می‌توانم بگویم در وجود مهران غفوریان، بازیگری جدی بسیار نهفته است به طور کلی هم تا آدم نقش آفرینی جدی بلد نباشد نمی‌تواند نقش طنز بازی کند ضمن اینکه در نقش کاکا رستم نکات مثبت هم وجود دارد.

وی ادامه داد: به نظرم در بین بازیگران انتخاب غفوریان بسیار خوب بود چرا که هم فیزیک او خوب بود و هم اینکه می‌توانست نقش جدی بازی کند. با اینکه او پای خود را عمل کرده بود و در یک سریال دیگر مشغول بازی بود اما ما صبر کردیم تا شرایط او مناسب شود آنهایی که فیلم را دیده‌اند اگر بی انصافی نکنند می‌گویند که او از عهده نقش خود برآمده است ضمن اینکه به نظرم اصلا خوب نیست یک بازیگر تنها در یک نقش باقی بماند از همین رو من از کار او بسیار راضی هستم.

این کارگردان اظهار کرد: غفوریان حتی گاهی سر صحنه صداسازی می‌کرد و از همین رو اگر بخواهم صدبار دیگر این فیلم را بسازم باز هم نقش کاکا رستم را به او می‌دهم.

عرب بیان کرد: برخی می‌گویند کیمیایی کجا و عرب کجا در حالی که ایشان فیلم‌های خود را می‌سازند و من هم فیلم‌های خودم را و به نظرم این اظهارات، بی انصافی است.

وی اظهار کرد: برخی در همان روزهای اول گفتند که فیلم شکست خورده در حالی که اکران خود را به تازگی آغاز کرده بود. این را هم باید اضافه کنم که سانس‌هایی که به ما اختصاص دادند بسیار نامناسب بودند. در عین حال همزمان با ما فیلم‌های طنزی اکران شد که سانس‌ها به آنها اختصاص پیدا کرد. قرار است سینماهای شهرستان‌ها هم به اکران فیلم اضافه شود.

شورای صنفی اکران به خواب رفته است

سپس امیر سماواتی پخش کننده «داش آکل» بیان کرد: گویا شورای صنفی نمایش به خواب رفته است و کسی ساختار پخش را تغییر نمی‌دهد به نظرم اکران «داش آکل» به اندازه ساخت آن جرات و جسارت می‌خواست.

در ادامه عرب درباره لزوم ساخته شدن چنین فیلم‌هایی در عصر کنونی گفت: داستان جوانمردی تمامی‌ ندارد و هرچه در این باره بسازیم کم است چراکه لازم است سنت جوانمردی یادآوری شود و ما وظیفه داریم این آیین را زنده نگه داریم. فیلم ما شکست نخورده بلکه فروش آن ایده آل نبوده است.

وی گفت: ما دو و نیم میلیارد تومان خرج ساخت این فیلم کردیم و هفتصد و میلیون تومان برآورد دستمزد بازیگران شد، برخی از بازیگران به دلیل برخی بداخلاقی‌ها در میانه راه سر صحنه نمی‌آمدند؛ افرادی که در قراردادشان قید شده بود حتی ملزم هستند تا بیست روز بعد از پرداخت نشدن حضور پیدا می‌کردند. برای مثال حسین یاری بی‌معرفتی کرد و این روزها هم می‌گوید استراتژی من این است که در مراسم‌ها حضور پیدا نکنم این در حالی است که او تمام دستمزد خود را دریافت کرده است.

این کارگردان در عین حال تأکید کرد: حسین یاری از جمله بازیگرانی بود که می‌توانیم به جرات بگویم که بهترین بازیش را در این فیلم ایفا کرد.

وی با بیان اینکه هیچ ممیزی به فیلم ما نخورد، اظهار کرد: ایده‌آل ما این است که فیلم پول خود را دربیاورد و اگر این فضا ایجاد شود ما می‌توانیم قرض‌های خورد را بدهیم.

در ادامه براهیمی‌ نویسنده فیلمنامه «داش آکل» گفت: دنیای من با صادق هدایت فاصله جدی دارد اما این به آن معنا نیست که نباید از کتاب آن برداشتی داشته باشیم. از روزهایی که من این فیلمنامه را نوشتم، سال‌های زیادی می‌گذرد، آن زمان محمود پاک نیت جوان و من تصورم از داش آکل محمود پاک نیت بود.

پویا به عنوان مدیر فیلمبرداری هم بیان کرد: من بر اساس حس بازیگرم، قاب می‌بندم. من همیشه با کارگردان درباره دکوپاژی که کرده صحبت می‌کنم چون می‌خواهیم تصورات کارگردان را از پلان‌ها دریافت کنم. آقای غفوریان چند مرتبه سر این فیلم من را بوسید و گفت که تو چیزی‌های بسیاری به من آموختی. من همیشه به دستیارانم می‌گویم که بازیگر را محدود نکنید، تنها می‌گویم که این نکات را به نقش اضافه یا کسر کند ولی اگر بازیگر خوب بازی نکند، به هم می‌ریزم.

در ادامه عرب با بیان اینکه بازی حسین یاری قابل قبول بود. درباره نگاهش به فیلم «داش آکل» به کارگردانی مسعود کیمیایی عنوان گفت: من یک بار آن فیلم را دیده‌ام و در زمان دکوپاژ هم سعی می‌کردم مثل فیلم قبلی نباشد. فیلم ما در این دوره و با نگاه دیگری ساخته شده و فیلمنامه آن هم متفاوت است.