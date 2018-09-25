تفاوت های برنامه دوم و سوم بعد از تصویب مشخص می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی افشانی شهردار تهران در حاشیه برگزاری هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز موفق شدیم لایحه برنامه پنج ساله سوم شهرداری را تقدیم شورای شهر تهران کنیم. برنامهای که ارائه شد همه بخشهای مختلف را در بر میگیرد.
وی با اشاره به اینکه در تقدیم این برنامه به سایر برنامههای شهرداری توجه شده، گفت: در این برنامه بخشهایی که در برنامههای قبلی باید توجه شود ادامه خواهد داشت و البته برخی از موارد نیز حذف شده است.
شهردار تهران بیان کرد: برای رسیدن به یک هدف باید یکسری سیاستها و راهبردها و روشها داشته باشیم. بنابراین آنچه که من اشاره کردم در جلسه برنامه کاملا راهبردی و با تعیین هدف است، چرا که برنامه باید قابل سنجش باشد و اینکه چند درصد تحقق پیدا میکند و در واقع مواردی که قابل اندازهگیری نیست، بنده در برنامه نیاوردهام.
افشانی در خصوص هزینه تدوین لایحه برنامه پنج ساله سوم شهرداری گفت: در این خصوص اطلاعی ندارم.
وی افزود: ما همچنان نیازمند توسعه زیرساختها به ویژه توسعه زیرساخت های حمل و نقل هستیم و توسعه مترو یکی از مهمترین برنامههای ما خواهد بود.
شهردار تهران در خصوص منابع مالی اجرای برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران نیز بیان کرد: شهر تهران اقتصاد بسیار بزرگی دارد و هماکنون شهرداری بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و نکته بعدی اینکه با پیگیریهایی که انجام شده از طریق وزیر کشور، دولت و با حمایت شخص رئیس جمهور و اعضای کابینه لایحه در مورد درآمد پایدار شهرداری تصویب شد و این لایحه به شهرداری برای تأمین درآمد کمک خواهد کرد.
افشانی ادامه داد: ما باید بتوانیم از روشهای دنیا برای تأمین درآمد استفاده کنیم و پیشبینی بنده این است که درآمد شهرداری مناسب است و در آینده نیز بهتر خواهد بود.
وی در خصوص تفاوتهای برنامه پنج ساله دوم با برنامه پنج ساله سوم نیز تصریح کرد: این برنامه به فصلهای مختلف پرداخته است و اینکه چه تفاوتی با برنامه قبلی دارد باید منتظر تصویب نهایی در صحن شورا باشیم.
شهردار تهران در خصوص تغییر ساختاری منابع انسانی شهرداری تهران نیز گفت: بیش از ۸۰ هزار نیروی حقوقبگیر در شهرداری داریم که در سالهای گذشته در خصوص چابکسازی صحبت شده است و ما هم تلاش میکنیم در ابتدای ساختار اقداماتی از جمله چابکسازی را در مجموعه شهرداری داشته باشیم.
شهردار تهران گفت: تفاوت های برنامه دوم و سوم بعد از تصویب مشخص می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی افشانی شهردار تهران در حاشیه برگزاری هشتاد و نهمین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز موفق شدیم لایحه برنامه پنج ساله سوم شهرداری را تقدیم شورای شهر تهران کنیم. برنامهای که ارائه شد همه بخشهای مختلف را در بر میگیرد.
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