استعفای بیش از ۶۰ افسر سعودی به دلیل جنگ یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، فعال توئیتری معروف سعودی به نام «مجتهد» در تازه ترین افشاگری خود علیه خاندان آل سعود نوشت: بیش از ۶۰ افسر سعودی با درجه های مختلف نظامی استعفای خود را ارائه داده اند.

وی در ادامه افزود: دلیل این استعفا احساس گناه نسبت به آنچه در یمن در حال جریان است در کنار ترس از قرار گرفتن در لیست سیاه بین المللی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در یمن است.

مجتهد تاکید کرد: مقامات نظامی عربستان با اکثر این استعفاها موافقت نکرده اند و محمد بن سلمان ولی عهد عربستان به این استعفاها به دیده یک جرم می نگرد.

این در حالیست که رژیم آل سعود و سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان بارها برای تقویت روحیه نظامیان سعودی که در تجاوز نظامی به یمن شرکت داشته اند امتیازاتی به آنها داده است.