انتقاد از وضعیت فضای سبز کاخ مروارید وسط دعوای باغ سیب!

به گزارش خبرنگار مهر، کاخ مرواریدی که هزینه های زیادی در زمان طاغوت برای ساخت آن شده بود و وسایل گران قیمتی نیز داشت، پس از انقلاب در اختیار یکی از نهادها قرار گرفته بود و درهای آن به روی مردم بسته بود تا اینکه سازمان میراث فرهنگی با پیگیری های متمادی مالکیت آن را به عهده گرفت. ولی این کاخ از آنچه که اوایل انقلاب تحویل داده شد، تفاوت بسیاری داشت. این کاخ فرسوده شده بود و هنوز هم نیاز به اعتبار زیادی برای مرمت دارد.

هر از گاهی سازمان میراث فرهنگی اقدام به بخشی از مرمت آن می کند. حالا اما موضوعی که این روزها رسانه ها را به خود مشغول کرده، درباره محوطه سبز این کاخ است که بین متولیان نهادها درباره آن بحث است. چند روز پیش پیمان بضاعتی پور، سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرج گفته بود که متأسفانه هم بنیاد مستضعفان و هم سازمان میراث فرهنگی در نگهداری از فضای سبز کاخ مروارید اهمال کرده‌اند و تا کنون هم این روند را تغییر نداده‌اند.

او البته رسیدگی به فضای سبز کاخ را از عهده شهرداری خارج دانسته بود وگفته بود که شهرداری وظیفه‌ای برای حفاظت از فضای سبز عرصه‌های میراثی ندارد و صرفاً ناظرانی تعیین کرده تا به شیوه حفظ و نگهداری درختان این کاخ نظارت داشته باشند. اگر قرار باشد در وضعیت نگهداری فضای این مجموعه تغییری ایجاد نشود چاره‌ای جز پیگیری قانونی باقی نمی‌ماند.

پس از آن حسین امین افشار معاون میراث فرهنگی استان البرز گفت که فضای سبز کاخ مروارید تنها متعلق به میراث فرهنگی نیست و به شهر و همه شهروندان تعلق دارد به همین دلیل باید تعاملات بین دستگاهی برای حفاظت و نگهداری از آن افزایش یابد. برای حفاظت از فضای سبز این کاخ تاریخی باید بروکراسی اداری را کنار گذاشت و به فکر نجات درختان به عنوان بخشی از ریه‌های تنفسی شهر بود.

اکنون حجت الاسلام فخرالدین صابری مدیرکل میراث فرهنگی استان البرز به خبرنگار مهر توضیح می دهد: برخی از دوستان شایعاتی را درباره فضای سبز کاخ راه می اندازند چون در این کاخ منافعی داشته اند. ما و یا شهرداری که ایجاد کننده فضا نبوده ایم آنها که این کاخ را به عهده داشتند بگویند که بعد از چهل سال چه بر سر کاخ آمده است. یک تصویر نشان بدهند که فضای سبزش زمانی که ما آن را تحت مالکیت درآوردیم، در وضعیت ایده آل قرار داشت. اما حالا با راه انداختن این شایعات می خواهند موضوعات دیگر را به حاشیه ببرند.

این مقام مسئول بیان کرد: ما هیچ مالکیتی روی محوطه فضای سبز کاخ نداریم یعنی کاخ مروارید به میراث فرهنگی تحویل داده شد ولی سند محوطه کاخ در اختیار ما نیست. باید با مشارکت شهرداری و سازمان زیباسازی البرز از آن نگهداری کنیم چون این سرمایه متعلق به همه است ما منافعی جز نگهداری از این فضای سبز و باغ سیب نداریم. ما می خواهیم از آنها حفاظت شود تا بیش تر از این تخریب نشود.

موضوع دیگری که بیشتر بین بنیاد مستضعفان و اداره میراث فرهنگی استان البرز در جریان است به موضوع ثبت ملی باغ سیب برمی گردد. باغی که زمانی جزئی از کاخ مروارید بود و اصلا در جهت ایجاد باغ ایرانی در دوره معاصر و تلفیق معماری و باغ با هم ساخته شد. اداره میراث فرهنگی البرز این باغ را در سال ۹۵ در فهرست میراث طبیعی ثبت کرد اما اکنون بنیاد مستضعفان به این موضوع اعتراض کرده است. در این باره نیز صابری توضیح داد: ما جلوی تصرف عدوانی را در کاخ مروارید گرفتیم برخی نمی خواهند این خدمت ها را ببینند به همین دلیل مانع ثبت ملی باغ سیب نیز می شوند. این باغ در اختیار بنیاد مستضعفان است ما نمی خواهیم باغ سیب را تصرف کنیم. ما فقط نمی خواهیم اطرافش برج بسازند.

صابری ادامه داد: غیر از سازمان میراث فرهنگی که چشم داشتی به مسائل مالی ندارد، بقیه سازمانها که حرف می زنند به خاطر این است که به دنبال منافع خودشان هستند. به همین دلیل است که اجازه نمی دهند باغ سیب ملی در فهرست میراث طبیعی بماند. حفاظت مهمترین وظیفه سازمان میراث فرهنگی است چه حفاظت از میراث طبیعی و چه تاریخی. به همین دلیل است که در حال مرمت سقف کاخ مروارید هستیم تا مردم دوباره بتوانند از آن بازدید کنند منتها هر کجای این کاخ را که مرمت می کنیم یک جای دیگرش خراب است. اکنون برای مرمت کاخ باید ۵۰ میلیارد توامن اعتبار در نظر گرفته شود. ما منتظر هستیم تا اعتبارات ملی به آن داده شود. با این وجود با یک میلیارد و صد میلیون تومان مرمت سقف آن را شروع کرده ایم. این هزینه ها را تنها برای حفظ این مکان انجام داده ایم.