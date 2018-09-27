آغاز خرید اینترنتی بن کارت نمایشگاه کتاب گلستان از ۷ مهر ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان عادله کشمیری اظهار کرد: معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای سیاست ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و حمایت از نشر، کارت ویژه خرید یارانهای کتاب را با ۲۰ درصد تخفیف در اختیار دانشجویان، طلاب، اساتید، اعضای هیئتعلمی، مدرسان حوزه و سایر اشخاص حقیقی قرار میدهد.
وی خرید اینترنتی بن کارت کتاب را صرفهجویی در وقت و ارائه خدمات بهتر دانست و گفت: علاقهمندان میتوانند با مراجعه به سایت آن نسبت به خرید بن کارت کتاب از تاریخ ۷ تا ۱۴ مهرماه اقدام کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان تصریح کرد: دوازدهمین نمایشگاه کتاب استان گلستان به مدت ۶ روز و در ٢نوبت صبح و عصر برگزار میشود.
به گفته وی، زمان قطعی برپایی نمایشگاه و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام میشود.
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