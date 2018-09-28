به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به ادعاهای جدید نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار داشت: این یک شو و نمایش جدید از سوی مقامات رژیم غاصب اسراییل است که اگر چه ارزش پرداختن ندارد؛ اما آن را شدیدا تکذیب و رد می‌کنیم.

وی تصریح کرد: پس از ناکامی ایالات متحده و اسرائیل در اجرای سناریوی های ضد ایرانی، این نمایش و ادعاهای مضحک از نخست وزیر رژیم اشغالگر دور از ذهن نبود.

قاسمی افزود: بعد از شکست تمامی برنامه ریزی های این رژیم و ایالات متحده آمریکا برای تخریب چهره ایران در اجلاس اخیر مجمع عمومی و مدیریت شوی آمریکایی در شورای امنیت که به شکست کامل ایالات متحده و حاکمان متوهم آن منجر و به رسوایی آنان انجامید و به جلسه ای برای محکومیت بدعهدی آمریکا مبدل شد، این انتظار می رفت که در پی این رسوایی بین المللی و آشفتگی ذهنی رژیم اسراییل و مقامات کینه توز آمریکا که عده ای از آنان فرمان برداران برخی از گروه های افراطی و تروریستی بوده و هستند و همواره چون شیاطین دنیایی جهنمی را آرزو می کنند و با صلح، امنیت و ثبات در هر نقطه از جهان سر ستیز دارند، به سناریو سازی و دروغ پردازی های جدید و غیر قابل باور روی آورند و تا حدی در جهت باز گرداندن آبروی رفته و رسوایی بزرگ شان تلاشی مذبوحانه داشته باشند.



وی تاکید کرد: تنها مرجع رسیدگی به مسائل هسته ای آژانس بین المللی انرژی اتمی است که نظارت دائم و راستی آزمایی خود را دنبال و تاکنون با ۱۲ گزارش، تعهد ایران را به همه آنچه در برجام مسئولیت آن را پذیرفته بود مورد تایید قرار داده که مورد تاکید و تائید جامعه جهانی و تمام مراجع ذیربط و دیگر اعضای برجام است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان یادآور شد: رژیم اشغالگر باید بداند در عصر جدید، جهانیان - همانگونه که ایشان هم ملاحظه کردند- به این نوع سخنان دروغ، نسنجیده و بی محتوا و شوهای دروغین تنها با صدای بلند خواهند خندید.