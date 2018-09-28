به گزارش خبرنگار مهر، اسامی ۱۰ بازیکن تیم فوتسال جوانان ایران برای حضور در المپیک آرژانتین امروز اعلام شد ولی امکان دارد این اسامی تا یکی دو روز آینده تغییراتی داشته باشد.

به گفته علی صانعی سرمربی تیم فوتسال جوانان ایران از آنجا که وضعیت تحصیلی و خدمت سربازی چند بازیکن در مهرماه تغییر کرده است، مسئولان فدراسیون به دنبال گرفتن مجوزهای لازم برای خروج از کشور هستند.

به این ترتیب لیست قطعی تیم فوتسال جوانان برای سفر به آرژانتین روز دوشنبه اعلام می شود. اعضای تیم فوتسال جوانان بامداد سه شنبه آینده راهی آرژانتین خواهند شد.

فرهاد ابراهیمی، علی رضا صدیق، رضا قنبری، رضا تمیزی،سجاد سرباز، سجاد عادلی پور، بلال اسماعیلی ، مهدی علیزاده،مهدی مهدیخانی و سالار اقا پور بازیکنانی هستند که در لیست تیم جوانان قرار دارند.