مجمع گفتگوهای آسیا به ریاست ظریف در نیویورک برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست چند جانبه «مجمع گفت و گوهای آسیا» به ریاست وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نیویورک برگزار شد.

گفتنی است، پس از ایران، از روز گذشته قطر ریاست دوره ای این مجمع را عهده دار شد.