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۶ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۵۳

مجمع گفتگوهای آسیا به ریاست ظریف در نیویورک برگزار شد

مجمع گفتگوهای آسیا به ریاست ظریف در نیویورک برگزار شد

نشست چند جانبه «مجمع گفتگوهای آسیا» به ریاست وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست چند جانبه «مجمع گفت و گوهای آسیا» به ریاست وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نیویورک برگزار شد.

گفتنی است، پس از ایران، از روز گذشته قطر ریاست دوره ای این مجمع را عهده دار شد.

کد مطلب 4414723
محمد مهدی ملکی

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