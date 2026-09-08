پیام خداحافظی وینگر خارجی و سابق استقلال از هواداران + عکس

به گزارش خبرنگار مهر، موسی جنپو، یکی از بازیکنان خارجی کماثر استقلال در سالهای اخیر، پس از آغاز جنگ تحمیلی علیه کشورمان و با وجود داشتن قرارداد با این باشگاه، از بازگشت به تهران خودداری کرد. این بازیکن در ادامه قرارداد خود را به صورت یکطرفه فسخ کرد و از جمع آبیپوشان جدا شد.
او که در فصل جدید برای تیم پاناتینایکوس یونان بازی می کند با انتشار متنی از استقلالی ها خداحافظی کرد. جنپو در متن خود نوشت: «به خانواده بزرگ استقلال
مدت زیادی طول کشید و شرایطی پیش آمد تا بتوانم با شما صحبت کنم. در دوران حرفهای هر بازیکنی، گاهی زمان آن میرسد که صفحهای را ورق بزند؛ حتی اگر پایان آن چیزی نباشد که تصور میکرده است.
امروز با احساسات فراوان از استقلال جدا میشوم. شرایط مرا به این تصمیم رساند، اما ترجیح میدهم تمام چیزهایی را که این دوران برایم به همراه داشت به خاطر بسپارم و درباره مسائلی که اکنون به گذشته تعلق دارند، سکوت کنم.
صمیمانه از همتیمیهایم، مربیام، اعضای کادر فنی و پزشکی و تمام افرادی که هر روز در کنارم بودند، تشکر میکنم. از اعتماد، حمایت و تمام لحظاتی که در کنار یکدیگر سپری کردیم، سپاسگزارم.
و شما هواداران عزیز؛ میخواهم تشکر ویژهای از شما داشته باشم. از همان روز نخست حضورم، با محبت و علاقهای باورنکردنی از من استقبال کردید. چه در روزهای خوب و چه در لحظات دشوار، همیشه کنار من بودید. حمایت شما به من انگیزه و قدرت میداد تا با افتخار از این پیراهن و این رنگها دفاع کنم. هرگز محبت و احترامی را که به من نشان دادید، فراموش نخواهم کرد. بدانید که این محبت و احترام همیشه متقابل بوده است.
اگرچه امروز مسیرمان از یکدیگر جدا میشود، اما علاقه و دلبستگی من به استقلال همچنان پابرجاست. این باشگاه را با قلبی سرشار از قدردانی ترک میکنم و با این اطمینان که همیشه بهترینِ خودم را برای این پیراهن ارائه دادهام.
برای استقلال و میلیونها هوادار این باشگاه در آینده بهترینها را آرزو میکنم. استقلال همیشه جایگاه ویژهای در قلب من خواهد داشت.
برای همه چیز از شما سپاسگزارم.
با احترام و قدردانی»
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