اعتراف عربستان به حمله به تأسیسات انرژی در جنوب این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت انرژی عربستان اعتراف کرد که تعدادی از تأسیسات انرژی این کشور در منطقه جنوبی عربستان صبح امروز هدف قرار گرفته است.

این وزارتخانه اضافه کرد که حملات مذکور باعث به راه افتادن آتش سوزی در چند منطقه و توقف برخی از فعالیت ها شده است.

همزمان نیز قیمت نفت خام برنت به ۹۸ دلار در هر بشکه افزایش پیدا کرد.

صبح امروز شبکه المسیره گزارش داد که صدای انفجار در چند منطقه جنوب عربستان شنیده شد.

این شبکه اعلام کرد که انفجارها در مناطقی از ابها و خمیس مشیط در منطقه عسیر و همچنین مناطقی در جیزان شنیده شده است.

تاکنون به منبع این انفجارها هیچ اشاره ای نشده است، اما برخی از رسانه های غیر رسمی از حمله نیروهای مسلح یمن به تأسیسات نفتی آرامکو در این مناطق خبر داده اند.

در صورت صحت حمله به تأسیسات نفتی عربستان، این دومین حمله در چندین ساعت گذشته به این مناطق است.