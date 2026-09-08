به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، محمود سلماسیزاده با اشاره به برگزاری بیستوسومین کنفرانس بینالمللی انجمن رمز ایران در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اظهار کرد: امسال برای نخستینبار است که کنفرانس سالیانه انجمن رمز ایران در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میشود و از این بابت بسیار خوشحالیم.
وی افزود: دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر از مراکز علمی مهم کشور، بهویژه در مباحث بنیادی علم رمز است و میزبانی این دانشگاه فرصت مغتنمی برای دانشپژوهان و فعالان صنعت ایجاد کرده است.
رئیس انجمن رمز ایران با بیان اینکه محورهای کنفرانس زمینههای مختلفی را دربرمیگیرد، گفت: علاوه بر مطالب بنیادی، همواره نگاهی به جدیدترین مسائل علمی و فناورانه داشتهایم و در این دوره نیز مهمترین مسئلهای که در مقالات ارائهشده به کنفرانس مورد توجه قرار گرفته، حوزه امنیت و هوش مصنوعی است.
سلماسیزاده ادامه داد: در این زمینه، هم تأثیر هوش مصنوعی در امنیت و حملات و هم استفاده از هوش مصنوعی برای مقابله و تشخیص حملات مورد توجه قرار گرفته است. توجه جامعه به موضوع هوش مصنوعی و سرمایهگذاریهایی که از سوی معاونت علمی و دولت در این زمینه انجام شده، موجب افزایش اقبال دانشگاهیان به این موضوع شده است.
وی با اشاره به حضور دانشگاهیان و فعالان صنعت در این کنفرانس اظهار کرد: این کنفرانس مجموعهای است که در آن دانشپژوهان، فعالان صنعت و افرادی که در حوزه افتا یا امنیت سایبری کسبوکار دارند، حضور پیدا میکنند.
رئیس انجمن رمز ایران با اشاره به برگزاری برنامه «کافه اشتغال» در حاشیه کنفرانسهای این انجمن گفت: هر ساله برنامههایی مانند کافه اشتغال برگزار میکنیم که در آن فرصتهای شغلی آینده برای دانشجویان و متخصصان معرفی میشود. شرکتهای فعال خصوصی و دولتی در حوزه امنیت سایبری در این برنامه حضور پیدا میکنند، مصاحبه انجام میدهند، رزومه دریافت میکنند یا با ارائههای کوتاه خودشان را معرفی میکنند و به نوعی نگاهی به آینده شغلی جوانان و جذب نیرو برای خود دارند.
سلماسیزاده مهمترین چالش امروز کشور در حوزه امنیت سایبری را کمبود نیروی متخصص دانست و گفت: این کمبود در سطوح مختلف وجود دارد؛ هم در سطح نیروهای مهارتی و هم در سطح نیروهایی که باید پایههای علمی این حوزه را در کشور استوار کنند و ادامه دهند.
وی افزود: در دنیا بازار مناسبی برای متخصصان حوزه امنیت وجود دارد و اختلاف درآمدها نیز موجب میشود بخشی از متخصصان این حوزه مهاجرت کنند.
رئیس انجمن رمز ایران با تأکید بر ضرورت شکلگیری زیستبوم اقتصادی فناوری امنیت سایبری در کشور گفت: در دنیا پیشران فناوریها، اقتصاد است، اما در کشور ما هنوز زیستبوم اقتصاد فناوری امنیت سایبری شکل نگرفته و باید این بازار را ایجاد کرد.
وی ادامه داد: بنابراین علاوه بر چالش نیروی انسانی، با چالش اقتصادی این حوزه نیز مواجه هستیم. اگر دولت کمک کند تا این زیستبوم شکل بگیرد، منظور صرفاً کمک مادی نیست؛ باید اقتصاد این حوزه شکل بگیرد تا فعالان صنعت نیز خودشان وارد شوند و مسیر را پیش ببرند.
سلماسیزاده درباره فاصله میان دانشگاه و صنعت در حوزه امنیت سایبری نیز اظهار کرد: انجمن رمز ایران تلاش کرده است این فاصله را کاهش دهد. در کمیته ارتباط با صنعت و فناوری انجمن، با عمده تشکلهای امنیت سایبری کشور ارتباط بسیار نزدیکی داریم و از ظرفیت آنها استفاده میکنیم.
وی افزود: تلاش میکنیم در جاهایی که صنعت به کمک انجمن نیاز دارد، چه در مباحث فناوری و علمی و چه در موضوعات راهبردی و سیاستهای کلی، در کنار فعالان صنعت باشیم.
رئیس انجمن رمز ایران با اشاره به جایگاه این انجمن در میان دستگاهها و سازمانها گفت: انجمن رمز ایران در بین دستگاهها و سازمانها مقبولیت دارد و نظرات اصلاحی و پیشنهادهایی که ارائه میکند، مورد توجه قرار میگیرد.
وی مهمترین اقدام انجمن رمز ایران در دو سال گذشته را تهیه اساسنامه ستاد توسعه علم و فناوری افتا عنوان کرد و گفت: این اساسنامه با حمایت دکترعارف به تصویب هیئت دولت رسید و این ستاد اکنون به صورت فعال مشغول کار است و اقدامات مختلفی انجام داده است.
سلماسیزاده همچنین از پیگیری برای راهاندازی المپیاد امنیت سایبری دانشآموزی در کشور خبر داد و اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که انجمن رمز ایران شاید از حدود ۹ سال پی ش دنبال میکرد، ایجاد ارتباط میان بحث امنیت و بخش دانشآموزی کشور بود.
وی افزود: خوشبختانه اخیراً ارتباطاتی با باشگاه پژوهشگران جوان برقرار شده و با توجه به برنامه وزارت آموزش و پرورش در این حوزه، امیدواریم بتوانیم با کمک دستگاههای ذیربط، المپیاد امنیت سایبری را نیز در کشور برگزار کنیم.
رئیس انجمن رمز ایران با بیان اینکه المپیاد امنیت سایبری در دنیا نیز برگزار میشود، گفت: امیدواریم همانند سایر المپیادهای دانشآموزی، دانشآموزان نخبه کشور بتوانند در این المپیاد نیز شرکت کنند.
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