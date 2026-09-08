ایزدی: دشمن در برابر ایران شکست خورد؛ تلاش استکبار برای شکاف داخلی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر مصطفی ایزدی صبح سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی اظهار کرد: اسلام ناب برای اعتلای کلمه «لا اله الا الله» به بشریت عرضه شده و برای آزادی معنوی انسان‌ها بهترین راهنما است.

وی با اشاره به رسالت پیامبر اکرم(ص) افزود: رسالت پیامبر(ص) خارج کردن بندگان از بندگی بت‌ها و شیاطین و هدایت آنان به سوی عبادت و بندگی خداوند متعال بود؛ مسیری که آزادی و رهایی حقیقی انسان را رقم می‌زند.

توحید و ولایت، محور حرکت الهی

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه محور این حرکت، توحید و ولایت است، گفت: کلمه «لا اله الا الله» دژ محکم این پیام نورانی است و هر کس وارد این قلعه شود، از قید و بندها رهایی پیدا خواهد کرد.

ایزدی ادامه داد: در مسیر حرکت الهی، ولایت جایگاه ویژه‌ای دارد و حرکت در مسیر ولایت، شرط دستیابی به رهایی و تعالی است.

وی با اشاره به انقلاب اسلامی بیان کرد: انقلاب اسلامی، انقلاب حضرت امام خمینی(ره) و انقلاب ارزش‌هاست؛ انقلابی که بر پایه آموزه‌های قرآن کریم و برای هدایت و تعالی انسان شکل گرفت.

قیام برای خدا؛ مسیر رشد و تعالی انسان

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم درباره قیام برای خدا اظهار کرد: آنچه قرآن از بندگان خدا انتظار دارد، این است که برای خدا قیام کنند و در مسیر قیام‌الله، جهاد اکبر، جهاد افضل و جهاد کبیر گام بردارند.

وی تفکر و اندیشه را از الزامات این مسیر دانست و گفت: انسان باید در این مسیر همچون حضرت ابراهیم(ع) به تفکر بپردازد و از وابستگی به مظاهر دنیوی عبور کند تا جهت حرکت خود را به سوی خدای سبحان پیدا کند.

ایزدی افزود: آنچه انسان در این مسیر انجام می‌دهد، باید زمینه رشد و تعالی فرد و جامعه را فراهم کند و برای اصلاح آسیب‌ها و موانعی باشد که در درون انسان و جامعه وجود دارد.

رضایت الهی باید محور همه مجاهدت‌ها باشد

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: در همه عرصه‌ها و مجاهدت‌ها آنچه باید محور حرکت انسان باشد، رضایت حضرت دوست است و انسان باید همواره در مسیر بندگی و رضایت خداوند گام بردارد.

وی با اشاره به سیره پیامبر اکرم(ص) در جهاد و مبارزه افزود: هر حرکتی که در مسیر توحید و ولایت و با صدق و اخلاص انجام شود، مورد عنایت خداوند قرار می‌گیرد و خداوند برای کسانی که در راه او مجاهدت می‌کنند، راه پیروزی را قرار خواهد داد.

انقلاب اسلامی در مسیر توحید و ولایت حرکت کرده است

ایزدی بیان کرد: انقلاب اسلامی تحت رهبری فقیه عادل، مهذب و مجاهد، این مسیر را طی کرده و در این راه شهدای بسیاری تقدیم شده‌اند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس اظهار کرد: در برابر شهدای عزیز انقلاب اسلامی و شخصیت‌های بزرگی که جان خود را در راه اسلام و انقلاب تقدیم کردند، با خضوع و احترام یاد می‌کنیم؛ چراکه این شهدا ستاره‌های راهنمای ما هستند.

شهید کاوه؛ شاگردی که استاد شد

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به شهید سرلشکر پاسدار محمود کاوه که از دیار خراسان جنوبی است، گفت: این سردار بزرگ را به خوبی می‌شناختم و امام خمینی(ره) درباره ایشان فرمودند که روزی شاگرد ما بود و امروز استاد ماست.

ایزدی افزود: شهید کاوه در عملیات کربلای ۲ با آگاهی و معرفت در مسیر حق گام برداشت و عاشورایی به سوی شهادت رفت.

وی همچنین با گرامیداشت یاد شهید ناصری و دیگر شهدای خراسان جنوبی گفت: این شهیدان و همه شهدای دفاع مقدس برای ما ستاره‌های راهنما هستند و باید مسیر آنان را بشناسیم و ادامه دهیم.

شهدا الگوی ایستادگی و مجاهدت هستند

وی با اشاره به شهید حاج احمد کاظمی از دیگر فرزندان این منطقه بیان کرد: بنده در کردستان در خدمت این شهید بزرگوار بودم و از نزدیک شاهد مجاهدت‌ها و تلاش‌های ایشان بودم.

جانشین فرمانده کل سپاه همچنین با اشاره به جایگاه آیت‌الله عبادی گفت: ایشان شخصیت بزرگی هستند و از مجاهدان و مبارزان دوران دفاع مقدس به شمار می‌روند و همرزم سردار شهید حسن باقری بوده‌اند.

فرصت دنیا را باید در مسیر خدمت به کار گرفت

ایزدی با اشاره به فرمایش امیرالمؤمنین(ع) درباره گذرا بودن دنیا اظهار کرد: دنیا در حال پشت کردن و آخرت در حال روی آوردن است و خوشا به حال کسی که از فرصت‌های خود در این دنیا به خوبی استفاده کند.

وی افزود: انسان باید از لحظات زندگی برای خدمت، مجاهدت، رشد و تعالی خود و جامعه استفاده کند و رضایت خداوند را در همه امور مدنظر قرار دهد.

صدق و اخلاص، زمینه‌ساز پیروزی است

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به فرمایش امیرالمؤمنین(ع) گفت: هنگامی که خداوند صدق و اخلاص ما را ببیند، دشمنان ما را خوار و ذلیل خواهد کرد و پیروزی را نصیب ما خواهد ساخت.

ایزدی ادامه داد: امام خمینی(ره) نیز فرمودند که از عملکرد خود در جنگ پشیمان نیستیم؛ چراکه جنگ برای دفاع از عزت و شرف ملت ایران بود و عزت و شرف ما در گرو مبارزه و ایستادگی است.

ملت ایران هیمنه دشمن را شکست

وی با اشاره به تحولات اخیر و ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان گفت: شما کار بزرگی انجام دادید؛ در شرایطی که برخی قدرت‌های بزرگ از رویارویی با شیطان بزرگ حذر داشتند، ملت ایران این هیمنه را شکست.

جانشین فرمانده کل سپاه افزود: دشمن به دنبال تجزیه ایران بود، اما در میدان عمل، اتحاد ملت ایران قوی‌تر شد و انسجام مردم افزایش یافت.

وحدت شیعه و سنی توطئه دشمن را خنثی کرد

ایزدی با تأکید بر اهمیت وحدت ملی بیان کرد: اتحاد ملت ایران و وحدت شیعه و سنی در میدان عمل به‌خوبی خود را نشان داد و این انسجام امروز مستحکم‌تر از گذشته است.

وی افزود: دشمن به دنبال سرنگونی نظام اسلامی بود، اما به لطف خداوند خود در مسیر شکست قرار گرفت و انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی واقعیت مهمی را به دنیا نشان دادند.

ایران الگویی از ایستادگی را به جهان نشان داد

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد: ملت ایران با ایمان، وحدت، ایستادگی و تبعیت از ولایت نشان داد که می‌توان در برابر قدرت‌های بزرگ ایستاد و توطئه‌های دشمنان را خنثی کرد.

ایزدی خاطرنشان کرد: امروز آنچه برای استمرار این مسیر نیاز داریم، حفظ وحدت، تقویت ایمان و حرکت در مسیر ولایت و ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

ادعای سیطره بر منابع نفتی ونزوئلا؛ نشانه‌ای از خوی استکباری آمریکا

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به رویکرد قدرت‌های استکباری در قبال کشورهای مستقل اظهار کرد: در عرض دو ساعت در ونزوئلا اقدام نظامی انجام دادند و اعلام کردند که بر نفت این کشور سیطره پیدا کرده‌اند؛ در حالی که ونزوئلا از بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان برخوردار است.

وی افزود: آنان صراحتاً اعلام کردند که میلیون‌ها بشکه نفت ونزوئلا را برای خودشان می‌برند و حتی درباره نفت ایران نیز چشم طمع دارند؛ این رفتار نشان‌دهنده ماهیت جریان استکباری و سلطه‌طلب در جهان است.

ایزدی با بیان اینکه در جهان امروز دو جریان اصلی در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند، گفت: یک جریان، جریان نبوی، توحید، ولایت، علوی و حسینی است و در امتداد همین مسیر، انقلاب اسلامی و رهبری امام خامنه‌ای قرار دارد.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران در برابر قدرت‌های جهانی همچون کوهی استوار ایستاده است و پیروزی حقیقی نیز از جانب خداوند است؛ «وَ مَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ».

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به دوران دفاع مقدس اظهار کرد: در جنگ هشت‌ساله، امام خمینی(ره) بر دفاع از تمامیت ارضی کشور تأکید داشتند و رزمندگان اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک ایران در اختیار دشمن قرار گیرد.

ایزدی افزود: شهدای خراسان جنوبی نیز در همین مسیر جان خود را تقدیم کردند و ۲ هزار و ۴۰۰ شهید این استان و رزمندگان و بسیجیانی همچون سردار مهدوی، در دفاع از اسلام، انقلاب و سرزمین ایران حماسه آفریدند.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمایی اربعین گفت: امروز بیش از سه و نیم میلیون نفر از ایران اسلامی و کشورهای همجوار برای شرکت در مراسم اربعین به سمت کربلا حرکت می‌کنند و این حرکت‌های عظیم، جلوه‌هایی از حرکت الهی و فرهنگ توحیدی است.

دشمن در جنگ رمضان همه ابزارها را به کار گرفت

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به «جنگ رمضان» ، اظهار کرد: در این جنگ، دشمن کشور را از جهات مختلف تحت فشار قرار داد؛ محاصره دریایی، تحریم اقتصادی، فعال کردن عناصر ضدانقلاب، وارد کردن ستون پنجم و ایجاد فشار اقتصادی، بخشی از اقداماتی بود که علیه جمهوری اسلامی ایران انجام شد.

ایزدی افزود: با وجود همه این فشارها، ملت ایران ایستادگی کرد و اجازه نداد دشمن به اهداف خود دست پیدا کند.

وی با قدردانی از مردم و روحانیت گفت: خاضعانه از روحانیت و مردم عزیز تشکر می‌کنم؛ مردمی که امام خمینی(ره) درباره آنان فرمودند در طول تاریخ اسلام مردمی با این ویژگی‌ها وجود نداشته‌اند.

جانشین فرمانده کل سپاه تأکید کرد: مردم ایران در این میدان بار دیگر یک واقعیت بزرگ را به دنیا نشان دادند؛ اینکه نظام مبتنی بر توحید و ولایت فقیه می‌تواند در برابر قدرت‌های بزرگ ایستادگی کند.

ایزدی با اشاره به جایگاه معرفت و حکمت در مسیر توحید بیان کرد: کسی که در مسیر خداوند مجاهدت می‌کند، به حکمت می‌رسد و رأس حکمت، معرفت امام است. جامعه‌ای که در مسیر توحید و ولایت حرکت کند، می‌تواند در برابر سخت‌ترین تهدیدها ایستادگی کند.

وی افزود: ملت ایران نشان داد که نظامی که پرچم آن «الله، لا اله الا الله، محمد رسول‌الله» است، پابرجا خواهد ماند و دشمنان نمی‌توانند با فشار و تهدید آن را از مسیر خود منحرف کنند.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به ظرفیت‌های ایران اسلامی اظهار کرد: ایران از ظرفیت‌ها و منابع عظیم برخوردار است و بخش قابل توجهی از منابع جهانی در این سرزمین قرار دارد.

ایزدی افزود: اما مهم‌تر از منابع طبیعی، سرمایه انسانی و ایمانی ملت ایران است؛ این سرزمین، شهید محمود کاوه، شهید حسین سلامی، شهید نورعلی شوشتری و شهید طهرانچی را در دامان خود پرورش داده است.

انقلاب اسلامی پیوند دین و سیاست را به نمایش گذاشت

وی با اشاره به نگاه اندیشمندان غربی به انقلاب اسلامی گفت: غرب تلاش کرد دین را از سیاست جدا کند، اما انقلاب اسلامی نشان داد که می‌توان سیاست را با معنویت پیوند زد.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به دیدگاه میشل فوکو، اندیشمند فرانسوی، درباره انقلاب اسلامی گفت: فوکو که به ایران سفر کرده بود، به این واقعیت اشاره کرد که انقلاب اسلامی ایران سیاست را با معنویت پیوند داده است.

انقلاب اسلامی مقدمه تحولات بزرگ در منطقه است

ایزدی با اشاره به دیدگاه امام خمینی(ره) درباره آینده انقلاب اسلامی بیان کرد: امام راحل فرمودند که این انقلاب مقدمه انفجارهای عظیم در منطقه خواهد بود و امروز آثار این تحول را در منطقه و جهان مشاهده می‌کنیم.

وی ادامه داد: برخی اندیشمندان نیز معتقدند جهان امروز شاهد تقابل دو نوع تمدن است؛ تمدنی که بر معنویت، توحید و کرامت انسان تأکید دارد و تمدنی که با ظلم و کشتار مردم بی‌گناه، ماهیت واقعی خود را نشان داده است.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار گفت: آنچه امروز در غزه، میناب، لامرد و.... رخ می‌دهد و جان هزاران انسان بی‌گناه را می‌گیرد، نشان‌دهنده ماهیت تمدن مادی و رو به افول غرب است.

ایزدی تأکید کرد: امام خمینی(ره) نیز درباره نشانه‌های سقوط تمدن غرب هشدار داده بودند و امروز می‌توان آثار این افول را مشاهده کرد.

وی در پایان گفت: جنگ رمضان را باید نقطه عطفی در مسیر انقلاب اسلامی و نمایش دیگری از ایستادگی ملت ایران در برابر جبهه استکبار دانست.

رزمندگان و مردم ایران در برابر دشمن سرافراز ایستادند

سردار ایزدی با اشاره به نقش نیروهای مسلح، بسیج و مردم در دفاع از کشور اظهار کرد: رزمندگان هوافضای سپاه، نیروی دریایی و زمینی سپاه، بسیج، ارتش جمهوری اسلامی، مرزداران سلحشور و مردم در صحنه، حماسه‌ای را رقم زدند که موجب سرافرازی ایران در جهان شد.

جانشین فرمانده کل سپاه با بیان اینکه مقاومت ملت ایران ریشه در فرهنگ اسلامی دارد، گفت: این جنگ یادآور همان مقاومتی است که پیامبر اسلام(ص) و یارانش در شرایط محاصره از خود نشان دادند.

تنگه هرمز جلوه‌ای از اقتدار ایران است

ایزدی با اشاره به توانمندی‌های نیروهای مسلح اظهار کرد: در صحنه عملیاتی، تنگه هرمز با صلابت در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت؛ ظرفیتی که اهمیت آن حتی از برخی ابعاد توانمندی‌های هسته‌ای فراتر است و می‌تواند اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: دشمنان نیز به شکست خود اذعان کرده‌اند و حتی برخی شخصیت‌های سیاسی و تحلیلگران خارجی درباره دلایل شکست آمریکا در برابر ایران مطالب و کتاب‌هایی منتشر کرده‌اند.

جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به تحلیل‌های مطرح‌شده درباره عوامل ناکامی آمریکا در برابر ایران گفت: صبر راهبردی، استقامت مردم و ویژگی‌های تاریخی و هویتی ملت ایران از جمله عواملی است که دشمن را با چالش مواجه کرده است.

وی بیان کرد: مردم ایران و به‌ویژه مردم خراسان جنوبی، در برابر تهدیدها ایستادگی دارند و این استان برای کشور یک دژ مستحکم محسوب می‌شود.

ایزدی ادامه داد: دشمن باید بداند که ملت ایران دارای عمق تاریخی، هویتی و تمدنی است و نمی‌توان با محاسبات معمول سیاسی و نظامی در برابر چنین ملتی تصمیم‌گیری کرد.

هوشیاری در برابر توطئه‌های داخلی دشمن ضروری است

وی با بیان اینکه دشمن در شرایط کنونی به دنبال ایجاد اختلاف و ناامنی داخلی است، گفت: دشمن دو محور را دنبال می‌کند که باید هر دو را خنثی کنیم؛ نخست ایجاد اغتشاش و ناامنی در داخل کشور و دوم تلاش برای ضربه زدن به انسجام ملی.

جانشین فرمانده کل سپاه افزود: هر فرد در هر نقطه‌ای که قرار دارد، از روستا و محله گرفته تا محیط‌های اجتماعی و کاری، باید در جهاد تبیین، امر به معروف و نهی از منکر و حضور در میدان نقش‌آفرین باشد.

حل مشکلات مردم و تقویت انسجام ملی در اولویت است

ایزدی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در خراسان جنوبی اظهار کرد: خوشبختانه این استان در حوزه اقتصادی رشد قابل توجهی داشته و این موفقیت‌ها نه‌تنها برای استان، بلکه برای کل کشور اثرگذار است.

وی افزود: باید تلاش کنیم مشکلات مردم برطرف شود و انسجام ملی بیش از گذشته افزایش یابد؛ چراکه دشمن برای ایجاد شکاف میان مردم و تضعیف وحدت جامعه برنامه‌ریزی کرده است.

جانشین فرمانده کل سپاه با تأکید بر اهمیت وحدت مردم گفت: همه مردم، اعم از شیعه و اهل سنت، یک ید واحده هستند و دشمن به دنبال ایجاد اغتشاش داخلی و استفاده از عناصر وابسته برای ضربه زدن به کشور است.

وی ادامه داد: دشمن تلاش می‌کند از طریق عوامل خود و ارسال امکانات به عناصر ضدانقلاب، امنیت کشور را خدشه‌دار کند؛ بنابراین شرط مقابله با این توطئه‌ها، هوشیاری و بیداری مردم است.

جهاد تبیین برای تقویت جامعه ضروری است

ایزدی با اشاره به تأکید امام خمینی(ره) بر آگاهی‌بخشی و جهاد تبیین گفت: باید با جهاد تبیین، جامعه را محکم کنیم و اجازه ندهیم دشمن از مشکلات موجود برای ایجاد شکاف میان مردم استفاده کند.

وی با قدردانی از اقدامات سپاه در خراسان جنوبی افزود: همه باید کمک کنیم تا مشکلات مردم برطرف، انسجام ملی تقویت و ظرفیت‌های موجود برای خدمت به مردم بیش از گذشته فعال شود.

وی در ادامه با اشاره به شخصیت امام خمینی(ره) اظهار کرد: امام راحل بیش از نیم قرن مبارزه کرد، زندگی خود را وقف خدمت به مردم کرد و در این مسیر هیچ‌گاه به دنبال منافع شخصی و اقتصادی نبود.

جانشین فرمانده کل سپاه افزود: امام خمینی(ره) الگویی بی‌مثال از اخلاص، مجاهدت، بصیرت و اشراف به مسائل جامعه بود و مردم نیز به همین دلیل با تمام وجود از ایشان حمایت کردند.

وی ادامه داد: امروز نیز جمهوری اسلامی ایران از رهبری برخوردار است که مسیر انقلاب و خدمت به مردم را دنبال می‌کند و همین ویژگی، یکی از عوامل مهم اقتدار کشور است.

ایزدی با اشاره به حضور گسترده مردم در عرصه‌های مختلف گفت: مردم ایران بارها نشان داده‌اند که در لحظات حساس پای انقلاب و کشور ایستاده‌اند و این حضور، بزرگ‌ترین پشتوانه جمهوری اسلامی است.

وی خاطرنشان کرد: این ملت با ایستادگی و فداکاری خود نشان داده است که اجازه نخواهد داد دشمنان به اهداف خود دست پیدا کنند.

سپاه؛ نهادی پیوندخورده با فرهنگ شهادت

سردار ایزدی با اشاره به جایگاه فرهنگ شهادت در سپاه پاسداران اظهار کرد: سپاه نهادی است که خط سرخ شهادت را دنبال می‌کند و فرماندهان و مسئولان بسیاری را در این مسیر تقدیم کرده است.

وی با اشاره به شهدایی همچون شهید کاظمی، شهید حاج حسن محقق، شهید محرابی و دیگر شهدای سپاه افزود: الگوی سپاه، روحانیت مجاهد و عالمانی هستند که در کنار تحصیل، در میدان جهاد نیز حضور داشتند.

خدمتگزاری و اخلاص؛ معیار مسئولیت

جانشین فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه مسئولیت در نظام اسلامی باید با خدمتگزاری به مردم همراه باشد، گفت: تواضع در برابر مردم، اخلاص و معنویت باید مبنای فعالیت مسئولان باشد.

وی با اشاره به انتخاب فرمانده جدید سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی اظهار کرد: در سپاه تلاش می‌کنیم بهترین نیروها را برای خدمت به مردم انتخاب کنیم و این برادر عزیز نیز با توجه به تجربیات خود در حوزه‌های بسیج، عملیات، مردم‌یاری، اجتماعی و فرهنگی برای خدمت به مردم استان انتخاب شده است.

ایزدی ابراز امیدواری کرد مسیر خدمت و فعالیت‌های انجام‌شده در استان با قوت ادامه یابد و استاندار، مسئولان، علما و مجموعه‌های مختلف در کنار فرمانده جدید برای پیشرفت خراسان جنوبی همکاری کنند.

وی گفت: انقلاب اسلامی در مسیری حرکت می‌کند که به انقلاب جهانی حضرت حجت(عج) متصل خواهد شد و باید این مسیر را با جهاد، صدق و استقامت ادامه دهیم.

جانشین فرمانده کل سپاه همچنین از خدمات سردار محمدرضا مهدوی در دوران مسئولیتش در خراسان جنوبی تقدیر و برای فرمانده جدید سپاه انصارالرضا(ع) در مسیر خدمت به مردم استان آرزوی موفقیت کرد.