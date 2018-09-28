صادرات گوجه فرنگی گلخانه ممنوع نیست

غلامرضا تقوی، مدیرکل دفتر امور گلخانه ها، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی وزارت جهاد کشاورزی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی در پی افزایش قیمت این محصول در بازار، گفت: با توجه به اینکه این ممنوعیت شامل محصولات گلخانه ای نمی شود، صادرات گوجه فرنگی گلخانه ای ممنوع نیست.

وی افزود:ساز و کارهای لازم برای این مساله پیش بینی شده و مشکلی وجود ندارد؛ بنابراین تولیدکنندگان نباید نگران باشند.

این مقام مسئول درباره اینکه چگونه می توان گوجه گلخانه را از محصول فضای باز تشخیص داد تا تخلفی در این زمینه صورت نگیرد؟، ادامه داد: چند کلید شناسایی برای این منظور اعلام کرده ایم و کارشناسان ما بر این اساس، می‌توانند نوع گوجه را تشخیص دهند؛ به عنوان مثال از نوع بسته بندی و کیفیت محصول می توان این را تشخیص داد.

تقوی گفت: تاییدیه نهایی را ما هم در محل تولید می توانیم صادر کنیم و هم کارشناسان گمرک در زمان ترخیص محصول می توانند این کار را انجام دهند.

وی افزود: امکان تخلف در این زمینه ضعیف است؛ ضمن اینکه ما امیدواریم ممنوعیت صادرات گوجه زودتر برطرف و شرایط به حالت عادی برگردد که البته اینگونه نیز خواهد شد و این وضعیت موقتی است؛ چراکه ما نیازمندیم صادرات را ادامه دهیم.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه گوجه های تولید فضای باز، تامین کننده رب نیز هستند، گفت: گوجه گلخانه بیشتر مصرف تازه خوری می شود و برای کارخانجات رب خیلی به صرفه نیست از این نوع گوجه ها استفاده کنند.

وی افزود: بین میزان گوشت و آب گوجه، رابطه ای وجود دارد و این میزان باید به صرفه باشد تا کارخانجات از آن استفاده کنند.

تقوی گفت: از ابتدا نیز تولید گوجه های گلخانه برای صادرات بوده و با این هدف تولید شده اند؛ بنابراین نباید اجازه دهیم به این جایگاه صادراتی خدشه ای وارد شود.