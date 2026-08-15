به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.

بر همین اساس، اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که به دلیل نفوذ توده هوای گرم از امروز شنبه و ماندگاری آن تا پنج‌شنبه (۲۴ تا ۲۹ مرداد) دما در سراسر مناطق استان افزایش نسبی بین ۲ تا چهار درجه سلسیوس خواهد داشت.

بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، افزایش دما در همه مناطق استان به ویژه شهرستان‌های شمالی و شرقی و مرکزی از جمله در آران و بیدگل، اصفهان، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خمینی شهر، خور و بیابانک، برخوار (دولت آباد)، لنجان، زواره، فلاورجان، کاشان، کبوتر آباد، کوهپایه، مهاباد، شاهین شهر و میمه، مورچه خورت و هرند محسوس خواهد بود.

اداره کل هواشناسی اصفهان نسبت به افزایش مصرف حامل انرژی ( برق و آب)، احتمال تنش دمایی و گرمازدگی هشدار داده و در ادامه بر لزوم کنترل و مدیریت حامل انرژی ، خودداری از انجام عملیات کشاورزی و فعالیت های فیزیکی در فضای باز در ساعات میانی روز تاکید کرده است.