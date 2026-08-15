۱۲۵ میلیون هکتار عرصه مستعد فرصتی طلایی برای تحول در آبخیزداری است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا افلاطونی پیش از ظهر شنبه در بازدید از پارک جنگلی ۱۵ خرداد دلیجان و طرح‌های آبخیزداری حوزه آبخیز جاسب دلیجان در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: تاکنون حدود ۴۶ میلیون هکتار از عرصه‌های مستعد آبخیزداری مطالعه شده و در حدود ۳۰ میلیون هکتار نیز عملیات آبخیزداری انجام شده است.

وی افزود: حدود ۱۶ میلیون هکتار عرصه مطالعه‌شده و آماده اجرای طرح‌های آبخیزداری وجود دارد که در صورت تأمین اعتبار، امکان اجرای عملیات در آنها فراهم خواهد شد.

افلاطونی تصریح کرد: با توجه به ظرفیت گسترده عرصه‌های مستعد آبخیزداری، سازمان منابع طبیعی کاهش اتکا به اعتبارات دولتی و بهره‌گیری از روش‌های نوین تأمین مالی را در دستور کار قرار داده است.

وی ادامه داد: بهره‌گیری از ظرفیت خیرین منابع طبیعی، مشارکت‌های مردمی، طرح‌های مشارکتی و ظرفیت ماده ۳، از روش‌های نوین تأمین مالی طرح‌های آبخیزداری، آبخوانداری و منابع طبیعی است که به استان‌ها ابلاغ شده است.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تاکید کرد: احیای پارک جنگلی ۱۵ خرداد دلیجان و توسعه اقدامات آبخیزداری و آبخوانداری در این شهرستان مورد تأکید است.

وی افزود: این پارک از مجموعه‌هایی است که در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ شکل گرفته و پس از واگذاری مدیریت آن به بخش غیردولتی، در ادامه در اختیار شهرداری دلیجان قرار گرفته است.

افلاطونی گفت: وضعیت فعلی پارک مطلوب نیست و باید در چارچوب قرارداد با شهرداری، پیگیری‌های اداری و حقوقی لازم برای بهبود و صیانت از این عرصه‌های عمومی و انفال انجام شود.

وی بیان کرد: سازمان منابع طبیعی کشور آمادگی دارد با تأمین نهال، تکمیل زیرساخت‌ها و ارائه حمایت‌های فنی و مهندسی، در بهبود و توسعه کیفی پارک جنگلی ۱۵ خرداد دلیجان همکاری کند.

افلاطونی گفت: در حوزه آبخیز جاسب دلیجان حدود ۱۰ بند خاکی اجرا شده اما با توجه به شرایط بارندگی و دبی رودخانه‌ها، توسعه اقدامات بیولوژیکی در این حوزه ضروری است.

وی افزود: اقدامات مکانیکی حوزه آبخیز جاسب مناسب است و در شرایط فعلی، مرمت و بازسازی سازه‌های موجود و توسعه اقدامات بیولوژیکی باید در اولویت قرار گیرد.

افلاطونی بیان کرد: لازم است با همکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی و معاونت آبخیزداری سازمان، اجرای طرح‌های تلفیقی مکانیکی و بیولوژیکی در حوزه‌های آبخیز توسعه یابد.

وی افزود: مجموع عرصه‌های منابع طبیعی کشور حدود ۱۳۵ میلیون هکتار است که از این میزان، حدود ۱۲۵ میلیون هکتار ظرفیت اجرای طرح‌های آبخیزداری را دارد.

عملیات آبخیزداری حوزه مشهد اردهال دلیجان طی سه سال تکمیل می‌شود

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در بازدید از حوزه آبخیز مشهد اردهال دلیجان گفت: با تخصیص اعتبارات مورد نیاز، ادامه عملیات آبخیزداری حوزه مشهد اردهال دلیجان از سال جاری آغاز و طی سه سال، اقدامات مورد نیاز در این منطقه تکمیل خواهد شد.

وی افزود: حوزه آبخیز مشهد اردهال دلیجان با وسعت حدود ۱۵ هزار هکتار، طی سال‌های گذشته شاهد اجرای عملیات مکانیکی بوده و تکمیل آن نیازمند بازنگری طرح و اجرای اقدامات مکانیکی، بیومکانیکی و بیولوژیکی است.

افلاطونی تصریح کرد: با آغاز عملیات از سال ۱۴۰۵، مقرر است طی سه سال آینده اقدامات آبخیزداری این حوزه تکمیل و زمینه مدیریت روان‌آب‌ها و بهره‌برداری مطلوب از ظرفیت‌های طبیعی منطقه فراهم شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گیاهی منطقه ادامه داد: بخش بالادست این حوزه از مناطق شاخص باریجه‌خیز استان مرکزی است و در طرح اصلاحی، اجرای عملیات توسعه باریجه در حدود یک‌هزار هکتار پیش‌بینی شده است.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تاکید کرد: اجرای این بخش با مشارکت بخش خصوصی، جوامع محلی و اهالی مشهد اردهال و روستاهای تابع دنبال خواهد شد تا علاوه بر حفظ و احیای پوشش گیاهی، زمینه بهره‌برداری اقتصادی و پایدار از ظرفیت‌های منابع طبیعی منطقه نیز فراهم شود.

وی گفت: با تأمین اعتبارات و آغاز عملیات اجرایی، برنامه پیش‌بینی‌شده برای تکمیل طرح آبخیزداری حوزه مشهد اردهال دلیجان در بازه زمانی سه‌ساله محقق خواهد شد.