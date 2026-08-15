به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خانمحمدی رییس سازمان نوسازی مدارس آموزش و پرورش در نشست خبری تقدیر از اصحاب رسانه حضور پیدا کرد و گفت: بسیاری از خیرین و افرادی که امروز عاشقانه، خالصانه، متواضعانه و بیریا برای مدرسهسازی تلاش میکنند، توفیق بزرگی دارند و در این مسیر باید از نقش رسانهها نیز قدردانی کرد.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اشاره به اهمیت روایت رسانهای اقدامات خیرین گفت: همانطور که آقای شاهحسینی اشاره کردند، قلم خبرنگار مانند مال و سرمایهای است که یک خیر برای مدرسهسازی هزینه میکند و نباید این نقش را کوچک بشماریم.
خانمحمدی ادامه داد: گاهی یک گزارش، یک عکس یا یک روایت خبری میتواند حمایت عمومی از یک حرکت خیرخواهانه را چند برابر کند. نمونه آن، فعالیت آقای آخوندی، خبرنگار و عکاسی است که در هرمزگان با جامعه خیرین و سازمان نوسازی مدارس همکاری داشت و تصاویر و ویدئوهای اقدامات ما را تهیه میکرد.
وی با اشاره به حادثه تلخ شهادت دانشآموزان و معلمان در میناب گفت: در آن حادثه، روایت اولیه و تصاویر ثبتشده از سوی خبرنگاران و عکاسان، ابعاد این اتفاق تلخ را برای افکار عمومی روشن کرد. همان روزهای نخست تأکید کردم که خبرنگاران و عکاسان در محل حضور داشته باشند و روایت اول را ثبت کنند، چراکه مدرسه متعلق به آموزش و پرورش است و این حادثه باید از ابعاد مختلف برای مردم روایت میشد.
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور با بیان اینکه رسانهها در تبیین ابعاد حملات و آثار آن بر زیرساختهای آموزشی نقش مهمی داشتند، اظهار کرد: در جریان جنگ، حوزه ساختوساز، تجهیزات و حتی حقوق و مزایا با فشارها و مشکلات متعددی مواجه شد، اما خبرنگاران با روایت دقیق حوادث و همچنین روایت امید، اجازه ندادند تلاشهای مردم، خیرین، معلمان و مجموعه آموزش و پرورش نادیده گرفته شود.
وی با اشاره به حادثه اصابت به مدارس در اراک نیز گفت: در یکی از مناطقی که بیشترین اصابتها را داشتیم، چهار مدرسه آسیب دید و فضاهای آموزشی ما تحت تأثیر قرار گرفت. در همان زمان با آقای ذوالفقاری تماس گرفتم و درباره حضور در محل حادثه و ثبت تصاویر و روایت دقیق آن هماهنگی شد.
خانمحمدی افزود: در این حادثه، تصاویر و گزارشهای اولیه نشان داد که اصابت موشک چه خسارتی به مدرسه وارد کرده است. روایت این حوادث توسط خبرنگاران و تصویربرداران باعث شد ابعاد آسیبها و مظلومیت دانشآموزان و مدارس برای جامعه روشنتر شود.
وی با اشاره به وضعیت مدارس آسیبدیده در جریان جنگ گفت: در مجموع، ۱۲۸۸ مدرسه تحت تأثیر قرار گرفتند و ۱۶ مدرسه نیز نیازمند تخریب، بازسازی یا مقاومسازی هستند که با همکاری خیرین این اقدامات در حال انجام است.
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور ادامه داد: بهجز مدارسی که بهطور کامل تخریب شدهاند، سایر مدارس آسیبدیده در سال تحصیلی پیشرو در اختیار دانشآموزان قرار خواهند گرفت. البته در برخی موارد به دلیل مسائل مربوط به جانمایی و ضرورت مکانیابی مجدد، تصمیم گرفتهایم عملیات تکمیل در محل فعلی انجام نشود و مکان مدرسه تغییر کند.
خانمحمدی با تأکید بر نقش خبرنگاران در امیدآفرینی در جامعه گفت: ما در همین شرایط، پویش «فرشتههای میناب» را راهاندازی کردیم و نخستین گروههایی که به این پویش پیوستند، خبرنگاران و ورزشکاران بودند. این موضوع نشان میدهد که رسانهها در ایجاد انگیزه و نگاه به آینده نقش مهمی دارند.
وی افزود: دشمن تلاش میکند با هدف قرار دادن زیرساختها و مراکز مختلف، امید را از جامعه بگیرد؛ اما روایت امید و تلاش مردم، معلمان، خیرین و خبرنگاران میتواند این هدف را خنثی کند.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اشاره به نقش معلمان در روزهای سخت گفت: مدرسه با دست خیرین ساخته میشود، با تلاش معلمان جان میگیرد و با روایت رسانهها در ذهن و حافظه عمومی جامعه ماندگار میشود.
خانمحمدی با اشاره به فداکاری معلمان در حادثه میناب اظهار کرد: در این حادثه، معلمانی بودند که فرزندان خودشان نیز در مدرسه حضور داشتند و با وجود شرایط بسیار سخت، برای حفظ جان سایر دانشآموزان تلاش کردند. این فداکاریها باید روایت شود و خبرنگاران در ثبت و انتقال این روایتها نقش مهمی دارند.
وی تأکید کرد: روایت خبرنگاران میتواند فداکاری معلمان، تلاش خیرین و اقدامات مدرسهسازی را در اذهان عمومی ماندگار کند و این موضوع در شرایط فعلی اهمیت دوچندانی دارد.
تحویل ۲۴۰۷ پروژه مدرسهسازی در سال گذشته
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور در ادامه با ارائه آماری از اقدامات انجامشده در حوزه مدرسهسازی گفت: در سال گذشته ۲۴۰۷ پروژه تحویل شد و برای سال جاری نیز با وجود مشکلات و شرایط خاص کشور، برنامهریزی کردهایم که بیش از ۲۳۰۰ کلاس درس را تحویل دهیم.
خانمحمدی درباره توسعه نیروگاههای خورشیدی در مدارس نیز گفت: اجرای طرح نیروگاههای خورشیدی با ظرفیت مجموع ۱۲۶۰ مگاوات در ۱۲ هزار مدرسه آغاز شده است. حدود ۱۲۰۰ نیروگاه از قبل در این طرح آغاز شده بود که چند روز پیش مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
وی افزود: تاکنون حدود ۲۵۰۰ نیروگاه در این مسیر انجام شده و تجهیزات مربوط به ۵۰۰۰ نیروگاه از مجموع ۱۲ هزار نیروگاه نیز تأمین و آماده شده است.
خانمحمدی با اشاره به اجرای طرح شهید عجمیان گفت: در این طرح، ۷۶ هزار کلاس درس هدفگذاری شده که تاکنون ۵۵ هزار کلاس درس آن به انجام رسیده است.
وی درباره تعهدات خیرین مدرسهساز نیز اظهار کرد: میزان تعهدات خیرین در سال گذشته ۲۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود و تا امروز نیز ۹.۷ هزار میلیارد تومان تعهد جدید به ثبت رسیده است.
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور با اشاره به شرایط ویژه کشور و مشکلات موجود افزود: با وجود همه شرایط و اتفاقاتی که کشور با آن مواجه است، خیرین همچنان پای کار هستند و تعهدات جدیدی را برای ساخت و تجهیز مدارس پذیرفتهاند.
۴۴ هزار کلاس درس در دو سال اخیر تعمیر و استانداردسازی شد
خانمحمدی همچنین از اجرای عملیات تعمیرات اساسی و استانداردسازی سامانههای گرمایشی مدارس خبر داد و گفت: در دو سال گذشته ۴۴ هزار کلاس درس در حوزه تعمیرات اساسی و استانداردسازی سامانههای گرمایشی مورد اقدام قرار گرفته است.
وی افزود: تعمیرات اساسی سامانههای گرمایشی مدارس اهمیت زیادی دارد؛ چراکه وقتی سامانه گرمایشی یک مدرسه از کار میافتد، تأمین و اصلاح آن در بسیاری از موارد به اندازه احداث یک فضای جدید اهمیت پیدا میکند.
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور درباره ساماندهی مدارس کانکسی نیز گفت: مدارس کانکسی دارای بیش از ۱۰ دانشآموز در سال گذشته ساماندهی شدند.
خانمحمدی با اشاره به برنامه ساماندهی مدارس سنگی گفت: در این حوزه نیز مجموعههای مختلفی پای کار آمدهاند. بنیاد مستضعفان نیز حدود ۳۰۰ مدرسه را در دستور کار دارد که انشاءالله تا مهرماه برای ما تعمیر و آماده خواهد شد.
وی ادامه داد: مجموعههای دیگری از جمله گروههای بسیج و مجموعه معاونت محرومیتزدایی ریاست جمهوری نیز در این مسیر همکاری دارند و امیدواریم منابع و اعتبارات بیشتری در کنار تعهدات خیرین به این مدارس اختصاص پیدا کند تا عملیات ساماندهی آنها به نتیجه برسد.
مدرسه؛ نماد حضور ایران در دورافتادهترین نقاط
خانمحمدی با قدردانی از خیرین مدرسهساز و مجموعههای مشارکتکننده گفت: بسیاری از افراد و مجموعهها عاشقانه و خالصانه و تنها برای کشور عزیزمان ایران تلاش میکنند.
وی افزود: برای ما بسیار مهم است که در دورافتادهترین نقاط کشور، پرچم ایران بر فراز یک مدرسه به اهتزاز درآید؛ چراکه مدرسه تنها یک ساختمان نیست، بلکه نماد حضور، امید، آموزش و آینده کشور است.
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور خاطرنشان کرد: امیدواریم مهرماه امسال را با عزت و با همان روحیه پیروزی و امیدی که تاکنون داشتهایم آغاز کنیم.
خانمحمدی در پایان با تقدیر از خبرنگارانی که طی سالهای گذشته مسائل و نقاط ضعف حوزه مدرسهسازی را پیگیری کردهاند، گفت: برخی از چهرههای رسانهای طی سالهای گذشته در کنار ما بودند، سؤال پرسیدند، پاسخ گرفتند و نقاط ضعف ما را مطرح کردند و ما نیز تلاش کردیم آنها را برطرف کنیم. از همه این عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنم.
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