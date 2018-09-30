خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- محمد فاطمی زاده: حدود ۴۰ سال قبل رژیم بعثی صدام با حمایت کشورهای غربی و بعضا عربی به ایران حمله کرد تا انقلاب نوپای اسلامی ما را ریشه کن کند اما با مقاومت و ایستادگی مردم و رزمندگان مجاهد کشورمان پس از ۸ سال شکست خورد. این پیروزی برای ایران تاثیرات مهمی در منطقه و بر روی جنبش های مقاومتی و ضداستکباری داشته که اکنون پس از گذشت ۴ دهه از انقلاب شاهد آن هستیم.

برای بررسی این موضوع و برخی تحولات جاری در منطقه خبرنگار مهر با دکتر «محمود الزهار» عضو ارشد جنبش حماس فلسطین گفتگو کرده است که شرح آن از نظر می گذرد.

*دیدگاه شما درباره حمله رژیم بعثی صدام به ایران حدود ۴۰ سال قبل و حمایت دولت های غربی از این تجاوز چیست؟

تاکید می کنم که ما از گذشته تاکنون و در آینده با هر نوع اختلافات عربی-عربی و عربی-اسلامی و اسلامی-اسلامی مخالف هستیم. زیرا اشغالگران اسرائیلی و استعمارگران غربی مورد حمایت آمریکای صلیبی از این وضعیت استفاده و بهره می برند.

بر همین اساس از ابتدا بر وحدت صفوف عربی و اسلامی تاکید کردیم. زیرا فلسطین جز با این وحدت آزاد نخواهد شد. عراق توسط طرف های خارجی اشغال شد و بر آن حکومت کردند؛ به ویژه پس از اشغال عراق، نفوذ غربی ها در آن نیز آغاز شد و کشورهای بسیار دیگری نیز همینگونه هستند و اروپا و آمریکا و اشغالگران درصدد ویران کردن آن می باشند؛ درست همانند آنچه در سوریه و یمن و فلسطین و دیگر کشورها رخ می دهد. ما از گذشته تاکنون همراه وحدت امت اسلامی و عربی بوده ایم و خواهان حل اختلافات میان طرف های درگیر هستیم.

*پیروزی ایران در برابر متجاوزان چه تاثیری در تقویت گروه های مبارز و جهادی مانند حماس و حزب الله و غیره در منطقه داشته است؟

بلاشک ایران از جمله معدود کشورهایی است که از مقاومت از جمله جنبش حماس یا جهاد یا دیگر گروه ها با تمام وسایل مشروع حمایت می کند. هرچند این حمایت ها برای آزادی فلسطین کافی نیست اما در مقایسه با دیگر کشورهای عربی که با مقاومت سر جنگ دارند، اعلام می کنیم که حمایت و پشتیبانی ایران از مسأله فلسطین قابل تقدیر و معتبر است.

*تاثیر تظاهرات بازگشت در عرصه بین المللی را تا چه میزان ارزیابی می کنید؟

در حقیقت تاثیر آن در جهان زیاد نیست. زیرا جهان متمایل به طرف خاصی است و فقط کشورهای عربی و اسلامی هستند که می دانند مردم فلسطین در برابر اشغالگری تسلیم نمی شوند. آنچه حائز اهمیت است، اشغالگران از این راهپیمایی های بازگشت رنج می برند و جهان غربی فقط منافع رژیم اسرائیل برایش اهمیت دارد.

اشغالگران نیز قادر به مقابله با این وضعیت نیستند و به همین دلیل به برخی کشورهای عربی برای کاهش این اقدامات(تظاهرات بازگشت) متوسل می شوند.