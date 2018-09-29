۷ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۳۹

معاون بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس خراسان جنوبی:

۳۰ اثر به جشنواره جایزه ادبی «یوسف» در خراسان جنوبی ارسال شد

بیرجند-معاون بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس خراسان جنوبی گفت: ۳۰ اثر به جشنوره استانی جایزه ادبی «یوسف» ارسال شده است.

مهدی رحیم آبادی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جشنواره جایزه ادبی یوسف بیان کرد: این جشنواره یکی از برنامه های موثر فرهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس بوده که با هدف تقویت پایگاه داستان نویسی برگزار می شود.

وی بیان کرد: ترغیب و تشویق نویسندگان نسل جوان، شناسایی استعدادها، بروز خلاقیت ها و کمک به خلق و توسعه داستان کوتاه در حوزه دفاع مقدس از جمله اهدف برگزاری این جشنواره است.

رحیم آبادی از برگزاری هشتمین جشنواره استانی جایزه ادبی یوسف بیان کرد: این جشنواره با موضوعات داستان کوتاه، دفاع مقدس، دفاع از حریم اهل بیت(ع) و مقاومت و بیداری اسلامی فراخوان شده است.

معاون فرهنگی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی افزود: مقاومت ۴۵ روزه خرمشهر بخش ویژه این جشنواره است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۳۰ اثر از سطح استان به این جشواره ارسال شده است، اظهار کرد: به پنج اثر برتر جوایز نفیسی اهدا می شود.

رحیم آبادی بیان کرد: به نفر اول جشنواره مبلغ دو میلیون تومان، نفر دوم یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و نفر سوم یک میلیون تومان اهدا می شود.

وی بیان کرد: همچنین به نفر برتر بخش ویژه این جشنواره مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان وجه نقد پرداخت می شود.

بنا به گفته معاون فرهنگی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی اختتامیه این جشنواره تا پایان مهر ماه برگزار می شود.

