صنعت داروسازی ‌فرصت مناسبی برای سرمایه‌ گذاری در فارس است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، مهدی علی پور در کمیسیون سرمایه گذاری این اتاق که با حضور فعالان بخش غذا و دارو برگزار شد، بیان کرد: استان فارس مزیت بسیار بالایی در حوزه درمان و پزشکی و گردشگری سلامت دارد ولی متاسفانه در زمینه تولید دارو سهم کمی از این صنعت در داخل کشور را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: این درحالی است که نیروی انسانی آموزش دیده در حوزه داروسازی و دانش فنی قابل دسترس در فارس ظرفیت بسیار ویژه ای است که می تواند تکمیل کننده حلقه صنایع داروسازی در استان باشد.

علی پور اظهارداشت: حمایت از شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی و تبدیل شرکت ها به صنایع کوچک توسط دانش فنی مناسب ، تنها مسیر منطقی جهت جذب سرمایه و تجهیز خط تولید صنایع بزرگ دارویی استان است و می تواند تضمین کننده ارزش افزوده باشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: بهترین راه حل جهت عملیاتی کردن پروژه های تخصصی در زمینه تولید دارو و تجهیزات در استان، ایجاد خوشه های این صنعت و تکمیل حلقه های تولید دارو با تاکید بر دانش پزشکی و دارو سازی است.

وی ادامه داد: تعامل دانشگاه علوم پزشکی و دارو سازی با صنایع می تواند پیامدهای مثبتی برای استان خواهد داشت به طوری که می تواند زمینه ایجاد و احداث صنایع بزرگ داروسازی و جذب سرمایه در استان را فراهم کند.

علی پور عنوان داشت: تهیه مطالعات امکان سنجی نیاز به تخصص های ویژه دارد که در حال حاضر شرکت های بین المللی معتبر در حال تهیه این طرح ها هستند که طرح های سرمایه گذاری با برخورداری از مطالعات کارشناسی و امکان سنجی اطمینان بیشتری را در صاحبان سرمایه و سرمایه گذاران ایجاد می کنند.

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز گفت: با توجه به کمبود کارخانه داروسازی پیشرفته در جنوب کشور ، ما نگاه ویژه ای به این موضوع در استان فارس داریم و آماده همکاری در این زمینه با فعالان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی هستیم.

دکتر محمد جواد خشنود افزود: دارو یکی از زمینه های پر استعداد و دارای پتانسیل برای سرمایه گذاری در استان فارس است و ما از وزارتخانه درخواست کردیم که اختیارات این حوزه را در منطقه پنج کشور به مرکزیت شیراز واگذاز کنند تا با ترسیم نقشه راه در این زمینه باعث پیشبرد هرچه سریعتر بشویم.

وی بیان کرد: ما در دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر این باوریم نباید برای بخش خصوصی دست انداز ایجاد کرد لذا اماده همکاری جدی با بخش خصوصی در این زمینه هستیم.

مدیر نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز هم گفت: در شرایط فعلی کشور سرمایه گذاری های بزرگ به دلیل عدم توانایی در محاسبه درست قیمت تمام شده و توجیح اقتصادی امکان پذیر نیست و هر سرمایه گذار پس از تحلیل شرایط موجود از اقدام در این رابطه تجدید نظر می کند.

دکتر محمدمهدی رزمجو اظهارداشت: اگرچه فضای درونی کشور مناسب نیست ولی حمایت از شرکت های دانش بنیان در زمینه داروی و رساندن آنها به تولید با استفاده از صنایع دارای فناوری برتر می تواند راه فراری از وضعیت بد اقتصادی و تحریم ها باشد.

وی با بیان اینکه فعالیت اقتصادی در کشور در چهاچوبی خاص انجام می شود ادامه داد: باید فضایی برای فعالیت شرکت های دانش بنیان تعریف بشود که از صنف بزرگتر و از کارخانه کوچکتر است تا توجیخ اقتصادی شکل بگیرد.