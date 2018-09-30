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۸ مهر ۱۳۹۷، ۹:۰۲

ویژه طلاب برادر؛

دوره‌های «تربیت استاد روشی» در حوزه های علمیه برگزار می شود

دوره‌های «تربیت استاد روشی» در حوزه های علمیه برگزار می شود

دوره‌های «تربیت استاد روشی» حوزه های علمیه ویژه طلاب برادر از ۱۱ مهرماه آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره توسط اداره آموزش‌های کوتاه مدت معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه با هدف تامین اساتید توانمند برگزار می شود.

این دوره در زمینه هایی از جمله سخنرانی، کلاسداری، روش بیان احکام، فن رثا (روش مرثیه خوانی و قرائت ادعیه)، سخنرانی پیشرفته، تبلیغ در فضای مجازی، نویسندگی و مهارتهای تبلیغ مکتوب، مدیریت فرهنگی و مسجد و روش تحلیل مسائل سیاسی برگزار خواهد شد.

طلاب متقاضی شرکت در این دوره باید دارای توان علمی در حد سطح سه حوزه، توان تدریس و کلاس داری، گذراندن دوره های مقدماتی متناسب با این دوره و قبولی در مصاحبه و آزمون ورودی باشند.

این دوره از ۱۱ مهرماه آغاز می شود و تنها مختص طلاب برادر است.

کد مطلب 4415633

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