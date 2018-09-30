به گزارش خبرنگار مهر، این دوره توسط اداره آموزشهای کوتاه مدت معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزههای علمیه با هدف تامین اساتید توانمند برگزار می شود.
این دوره در زمینه هایی از جمله سخنرانی، کلاسداری، روش بیان احکام، فن رثا (روش مرثیه خوانی و قرائت ادعیه)، سخنرانی پیشرفته، تبلیغ در فضای مجازی، نویسندگی و مهارتهای تبلیغ مکتوب، مدیریت فرهنگی و مسجد و روش تحلیل مسائل سیاسی برگزار خواهد شد.
طلاب متقاضی شرکت در این دوره باید دارای توان علمی در حد سطح سه حوزه، توان تدریس و کلاس داری، گذراندن دوره های مقدماتی متناسب با این دوره و قبولی در مصاحبه و آزمون ورودی باشند.
این دوره از ۱۱ مهرماه آغاز می شود و تنها مختص طلاب برادر است.
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