ساخت ۱۰۰ هزار مترمربع پروژه بیمارستانی در جنوب غرب خوزستان

علی رضا آموزنده ظهر امروز در حاشیه بازدید قائم مقام وزیر بهداشت از پروژه های در دست ساخت در شهرهای آبادان و خرمشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیشتر پروژههای در حال ساخت دانشکده علوم پزشکی آبادان در حال بروز رسانی هستند، اظهارکرد: به دنبال سفر وزیر محترم به استان خوزستان، با حضور دکتر حریرچی، اورژانس بیمارستان ولیعصر(عج) خرمشهر افتتاح شد.
وی با اشاره به این موضوع که اورژانس یادشده مساحتی تقریبا ۲ هزار متر مربعی دارد، بیان کرد: شاید برای اولین بار باشد که اورژانس با این مساحت در منطقه افتتاح میشود.
رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان از بازدید دکتر حریرچی از بیمارستان فوقتخصصی قلب خرمشهر گفت و افزود: در این بازدید دکتر حریرچی از میزان پیشرفت پروژه ابراز رضایت کرده و دستوراتی را برای تسریع کار صادر شد.
وی به بازدید معاون کل وزارت بهداشت از پروژه ۴۰۰ تختخوابی خوابگاههای دانشجویی دانشکده علوم پزشکی آبادان اشاره کرد و گفت: در ادامه وی از کلینیک بیمارستان آیتالله طالقانی نیز دیدن کردند که این پروژه در حال اتمام است و بعد از محوطهسازی و تکمیل انشعاب آب و برق، به زودی افتتاح میشود.
دکتر آموزنده با اعلام این خبر که در حال حاضر حدود ۱۰۰هزار مترمربع پروژه در محدوده دانشکده علوم پزشکی آبادان در حال ساخت است، افزود: از این تعداد ۱۰ پروژه کلان بوده و حدود ۱۰۰ پروژه نیز شامل ساخت، تجهیز، تعمیر و نگهداری مراکز، خانههای بهداشت و دیگر مناطق هستند.
وی با تاکید بر این موضوع که بیشتر پروژههای دانشکده علوم پزشکی آبادان بهروز هستند، اضافه کرد: با حضور دکتر حریرچی از پروژه بیمارستان جدید آیتالله طالقانی آبادان نیز بازدید به عمل آمد و این پروژه در حال حاضر پیشرفت ۶۰ درصدی داشته و طبق برنامه باید در شهریور سال ۹۸ به بهرهبرداری برسد که اگر این اتفاق بیفتد به استانداردهای کشوری و حتی بالاتر دست خواهیم یافت.
رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان عنوان کرد: امیدوار هستیم که ظرف یک ماه آینده ۳۵ پزشک به نیروهای متخصص ما اضافه شوند؛ در حال حاضر نزدیک به ۱۹۰ پزشک متخصص و فوق تخصص بخش دولتی و خصوصی در آبادان، خرمشهر و شادگان مشغول به خدمت هستند.
نظر شما