واگذاری سینماهای مشمول تحت مالکیت بنیاد مستضعفان به حوزه هنری

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش محمود کاظمی مدیرعامل موسسه فرهنگی تبلیغاتی «بهمن سبز» وابسته به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگویی با خبرنگار مهر درباره وضعیت سینماهایی که باید از سوی بنیاد مستضعفان در اختیار حوزه هنری قرار گیرد، اعلام کرد: «بنیاد مستضعفان هم سینما نخل خرمشهر را در اختیار حوزه هنری قرار داد اما مهمترین سینماهای این نهاد از جمله سینما ساحل اهواز و سینماهای آتلانتیک، قیام و آفریقا در تهران و سینما ایران در اصفهان تا امروز تحویل حوزه هنری نشده است در حالی که رییس بنیاد مستضعفان نامه و دستورهای لازم را دریافت کرده است.»

در پی این اظهارات بنیاد مستضعفان جوابیه ای منتشر کرده که در آن آمده است:

«بر اساس احکام صادره از محاکم انقلاب اسلامی، برخی سینماها در اختیار بنیاد قرار گرفت. سپس با تشکیل حوزه هنری وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی و مکاتبات انجام شده، نهایتا طی نامه شماره ۴۳۰۳ مورخ ۱۳۷۱/۰۴/۰۳ دفتر مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) اعلام شد: سینماهای تحت پوشش بنیاد به حوزه هنری منتقل شود.

پیرو ابلاغیه مذکور و هماهنگی‌های به عمل آمده برابر صورت جلسات متعدد کلیه سینماهای در اختیار بنیاد به صورت بلاعوض به حوزه هنری تحویل گردید و موارد اختلافی نیز در اجرای دستور شماره ۷۰۵۹۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۵ ریاست محترم بنیاد به حوزه هنری تحویل و متعاقبا اسناد آن‌ها منتقل شده است.

دو سینمای پارامونت و قیام طبق تفاهم نامه سال ۱۳۷۰ با سازمان تبلیغات اسلامی در مقابل تحویل سینما سپیده (غیرمشمول) به حوزه هنری در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفته و پس از بازسازی کامل مورد بهره برداری شرکت مادر تخصصی سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان قرار دارد و لازم به ذکر است مالکیت سینماهای مذکور مشاعی و تنها ۷۰ درصد مالکیت آن در ید بنیاد مستضعفان می‌باشد.

همچنین سینما آفریقا نیز از کمیته امداد خریداری و توسط شرکت مادر تخصصی سیاحتی و مراکز تفریحی اداره می‌شود ضمن اینکه برخی از سینماهای واگذار شده به حوزه هنری دارای اماکن تجاری می‌باشد که مشمول واگذاری نبوده و در حال حاضر در اختیار مستاجران بنیاد مستضعفان قرار دارند؛ لذا ضمن تکذیب تعلل بنیاد مستضعفان در واگذاری سینماهای تحت مالکیت و اعلام نام برخی سینماهایی که از آن‌ها در گفت‌وگوی مدیر موسسه وابسته به حوزه هنری یاد شده، مجددا تاکید می شود که سینماهای در اختیار بنیاد یا از کمیته امداد خریداری شده است و یا به دلیل مخروبه و غیر فعال بودن توسط بنیاد بازسازی و مشمول توافق با حوزه هنری نیست.»