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۷ مهر ۱۳۹۷، ۱۶:۱۶

پارگی رباط پای ماهینی تایید شد/ مدافع پرسپولیس جراحی می‌شود

پارگی رباط پای ماهینی تایید شد/ مدافع پرسپولیس جراحی می‌شود

پارگی رباط پای مدافع تیم فوتبال پرسپولیس قطعی است و این بازیکن جراحی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حقیقت پزشک تیم فوتبال پرسپولیس، گفت: با توجه به مشخص شدن نتیجه آزمایش ام.آر.آی، طبق اعلام نظر پزشک متخصص، زانوی ماهینی باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد چرا که تشخیص پارگی رباط صلیبی این بازیکن تایید شد.

وی ادامه داد: با نظر پزشک متخصص، جراحی این بازیکن انجام خواهد شد. به این منظور وی مدتی تحت فیزیوتراپی و اقدامات پیش از جراحی خواهد بود تا برای این منظور آماده شود.

حسین ماهینی در جریان بازی استقلال و پرسپولیس که روز پنجشنبه گذشته در ورزشگاه آزادی برگزار شد، آسیب دید.

کد مطلب 4415867

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