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۷ مهر ۱۳۹۷، ۱۶:۲۴

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان:

حوادث ناشی از کار در استان کرمان ۲۸ درصد کاهش یافت

حوادث ناشی از کار در استان کرمان ۲۸ درصد کاهش یافت

رفسنجان - معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان از کاهش ۲۸ درصدی حوادث ناشی از کار در استان کرمان در سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی آرمین ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در رفسنجان اظهار داشت: به طور متوسط سالانه ۱۶ هزار نفر در حوادث جاده ای و نزدیک به هزار و ۵۰۰ نفر ناشی از حوادث کار در کشور جان خود را از دست می دهند.

وی افزود: سالانه ۳۳۳ هزار نفر در کشور یعنی روزانه به طور متوسط ۹۰۰ نفر در اثر حوادث ناشی از کار به بیمارستانها مراجعه و بستری می شوند.

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان تصریح کرد: در حوادث ناشی از کار روزانه ۱۰۰ نفر به دلیل  نقص عضو و قطع عضو معلول می شوند و حدود ۴۰ درصد کارگاهها متاسفانه فاقد حداقل شرایط ایمنی در کشور هستند که عمدتا کارگاههای کوچک می باشند.

آرمین به طرح جدید وزارت کار اشاره کرد و گفت: این طرح که خودبازرسی و واگذاری امور به خود واحدها است می تواند مشکلات ما را در این حوزه حل کند به این دلیل که چون این موضوع به خود کارگاهها واگذار شده لذا نظارت و حضور آنان در کارگاه مستمر است، دلیل دوم اینکه کارگر و کارفرما در حوزه ایمنی با یکدیگر مشارکت می کنند.

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان از کاهش ۲۸ درصدی حوادث ناشی از کار در استان کرمان در سال گذشته خبر داد و افزود: در بحث حوادث ناشی از کار، در کارگاههای ساختمانی مشکل زیادی داریم به نحوی که حدود ۴۵ درصد کل حوادث کار استان را در این بخش داریم.

وی هشدار داد: با شرایط اقتصادی کنونی یکی از موضوعاتی که ممکن است به خطر بیفتد بحث ایمنی کارگاهها باشد چرا که واحدها و کارگاهها مشکل تولیدی دارند و اگر به دلیل افزایش قیمتها نتوانند همه عوامل تولید را مهیا کنند و واحد ایمنی در این بین لطمه ببیند.

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان اضافه کرد: واحدهای بزرگ استان کمترین مشکل را در حوادث کار دارند، اما در کارگاههای ساختمانی و همچنین واحدهای کوچک و صنوف به دلیل اینکه تعداد زیادی هستند نظارت بر آنها دشوار است و باید با تعامل با سایر دستگاهها موضوع را به پیش ببریم.

کد مطلب 4415871

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