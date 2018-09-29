حوادث ناشی از کار در استان کرمان ۲۸ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، هادی آرمین ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در رفسنجان اظهار داشت: به طور متوسط سالانه ۱۶ هزار نفر در حوادث جاده ای و نزدیک به هزار و ۵۰۰ نفر ناشی از حوادث کار در کشور جان خود را از دست می دهند.

وی افزود: سالانه ۳۳۳ هزار نفر در کشور یعنی روزانه به طور متوسط ۹۰۰ نفر در اثر حوادث ناشی از کار به بیمارستانها مراجعه و بستری می شوند.

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان تصریح کرد: در حوادث ناشی از کار روزانه ۱۰۰ نفر به دلیل نقص عضو و قطع عضو معلول می شوند و حدود ۴۰ درصد کارگاهها متاسفانه فاقد حداقل شرایط ایمنی در کشور هستند که عمدتا کارگاههای کوچک می باشند.

آرمین به طرح جدید وزارت کار اشاره کرد و گفت: این طرح که خودبازرسی و واگذاری امور به خود واحدها است می تواند مشکلات ما را در این حوزه حل کند به این دلیل که چون این موضوع به خود کارگاهها واگذار شده لذا نظارت و حضور آنان در کارگاه مستمر است، دلیل دوم اینکه کارگر و کارفرما در حوزه ایمنی با یکدیگر مشارکت می کنند.

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان از کاهش ۲۸ درصدی حوادث ناشی از کار در استان کرمان در سال گذشته خبر داد و افزود: در بحث حوادث ناشی از کار، در کارگاههای ساختمانی مشکل زیادی داریم به نحوی که حدود ۴۵ درصد کل حوادث کار استان را در این بخش داریم.

وی هشدار داد: با شرایط اقتصادی کنونی یکی از موضوعاتی که ممکن است به خطر بیفتد بحث ایمنی کارگاهها باشد چرا که واحدها و کارگاهها مشکل تولیدی دارند و اگر به دلیل افزایش قیمتها نتوانند همه عوامل تولید را مهیا کنند و واحد ایمنی در این بین لطمه ببیند.

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان اضافه کرد: واحدهای بزرگ استان کمترین مشکل را در حوادث کار دارند، اما در کارگاههای ساختمانی و همچنین واحدهای کوچک و صنوف به دلیل اینکه تعداد زیادی هستند نظارت بر آنها دشوار است و باید با تعامل با سایر دستگاهها موضوع را به پیش ببریم.