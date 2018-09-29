آمادگی برای عرضه مستقیم «سیب زمینی» در میادین میوه و تره بار

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین رحیمی گفت: به منظور کاهش قیمت سیب زمینی، آمادگی داریم به تقاضای تولیدکنندگان و تامین کنندگان این محصول به هر تعداد و به هر میزان ممکن با بیشترین تسهیلات و در کمترین زمان پاسخ بگوییم.

وی با اشاره به اینکه عرضه کنندگان سیب زمینی با تسهیلات ویژه‌ای که در اختیار آنها قرار می‌گیرد، امکان عرضه این محصول را در ۲۴۱ میدان و بازار میوه و تره بار خواهند داشت، اظهار کرد: عرضه مستقیم سیب زمینی در میادین و بازارها در منطقی کردن نرخ این محصول موثر است.

رحیمی با بیان اینکه سازمان مدیریت میادین مسئول تولید محصولات کشاورزی نیست، بلکه تلاش می‌کند تا با ایجاد بسترهای مناسب و کوتاه کردن دست واسطه‌ها و دلالان، فاصله تولید تا مصرف را کاهش دهد، تصریح کرد: توزیع سیب زمینی در غرفه‌های تک محصولی میادین و بازارهای میوه و تره بار، می‌تواند در کاهش قیمت این محصول موثر باشد.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار در پایان با تاکید بر اینکه غرفه‌هایی را برای عرضه سیب زمینی در نظر گرفته‌ایم تا تولیدکنندگان در این غرفه‌ها به صورت مستقیم، محصول خویش را عرضه کنند، خاطرنشان کرد: البته عوامل و دلایل افزایش نرخ سیب زمینی، خارج از کنترل و اراده سازمان مدیریت میادین است، اما این سازمان در جهت حل و فصل مسائل و مشکلات موجود، همواره آمادگی دارد تا با دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه همکاری کند.

گفتنی است، سازمان مدیریت میادین پیش از این تجربه موفقی در عرضه سیب زمینی به صورت تک محصولی در میادین میوه و تره بار داشته است.